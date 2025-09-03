'संगीत देवबाभळी' फेम शुभांगी सदावर्ते पती आनंद ओकपासून विभक्त; सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली माहिती

1 शुभांगी सदावर्ते आणि आनंद ओक विभक्त झाले आहेत.2 आनंद ओक यांनी सोशल मीडियावर या निर्णयाची माहिती दिली.3 दोघेही भविष्यात संधी मिळाल्यास एकत्र काम करण्यास तयार आहेत..संगीत देवबाभळी नाटकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री शुभांगी सदावर्ते ही तिचे पती संगीतकार आनंद ओक यांच्यापासून विभक्त झाली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत आनंद ओक यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. 2020 मध्येच त्यांनी लग्नगाठ बांधली होती. तिच्या या निर्णयामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. .आनंद ओक याने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये आनंदने 'आम्ही काही वर्षांपूर्वीच वेगळे झालो होतो, पण आता हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी योग्य वेळ आहे' असे या पोस्टमध्ये म्हटले आहे..या पोस्टमध्ये शुभांगीच्या पतीने सांगितले की, 'आम्ही एकत्र घालवलेल्या प्रत्येक क्षणाबद्दल मी कृतज्ञ आहे तसंच मी तिला तिच्या भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. शुभांगी एक उत्कृष्ट अभिनेत्री आणि चांगली व्यक्ती आहे. भविष्यात जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही दोघेही पूर्वीसारखेच एकत्र काम करू', असेही आनंदने पोस्टमध्ये नमूद करण्यात केलय. या घोषणेनंतर अनेक चाहते धक्का बसला आहे. .FAQs. शुभांगी सदावर्ते आणि आनंद ओक ने केव्हा लग्न केले होते?त्यांनी 2020 मध्ये लग्न केले होते..शुभांगी सदावर्ते आणि आनंद ओक विभक्त का झाले?त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला..ही माहिती कशी समोर आली?आनंद ओक यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर पोस्ट करून ही माहिती जाहीर केली..त्यांचे भविष्यात पुन्हा एकत्र काम करण्याची शक्यता आहे का?होय, जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते पुन्हा एकत्र काम करण्यास तयार आहेत.ना जान्हवी, ना स्वानंदी, ना शुभ्रा… लहानपणी ‘या’ नावाने ओळखली जायची तेजश्री प्रधान!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.