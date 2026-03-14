"आई आगीत होरपळलेली आणि मला लीड रोल मिळाल्याचा फोन आला" शुभविवाह फेम अभिनेत्रीने सांगितला धक्कादायक अनुभव

Marathi Entertainment News : शुभविवाह मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली मराठी अभिनेत्री म्हणजे मधुरा देशपांडे. झुंज, कन्यादान, इथेच टाका तंबू सारख्या मालिकांमुळे मधुराला ओळख मिळाली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिला जेव्हा प्रमुख भूमिकेतील मालिका ऑफर झाली तेव्हा तिच्या आईविषयी घडलेल्या दुर्दैवी घटनेचा अनुभव शेअर केला. .मधुराने नुकतीच लोकमत फिल्मीच्या नो फिल्टर कार्यक्रमात हजेरी लावली. यावेळी तिने तिला पहिला लीड रोल कसा मिळाला आणि नेमकं काय घडलं होतं याचा अनुभव शेअर केला. तर निर्माते शशांक सोळंकी यांनी तिला या काळात कशी मदत केली हेही तिने सांगितलं. .मधुरा म्हणाली की,"मी कॉमेडीची बुलेट ट्रेन हा कार्यक्रम करत होते. तर माझं सीएही सुरु होतं. तर माझ्या आईने त्यावेळी मला सांगितलं होतं की 'मधुरा तुझ्याकडे वर्षं आहे आणि या वर्षात झी मराठीवरील मालिकेत लीड रोल मिळवून दाखव. तसं नाही झालं तर प्लिज तुझा सीएचा अभ्यास सुरु ठेव.' तेव्हा मी आईला 'हो' म्हणाले. मी त्यावेळी ऑडिशन्स देत होते. त्याचवेळी माझं बुलेट ट्रेनचं कॉन्ट्रॅक्ट संपायला आणि कन्यादानची फायनल ऑडिशन व्हायला एकच वेळ आली. "."त्यातच पुण्यामध्ये आमच्या बिल्डींगला आग लागली आणि त्यात माझी होरपळली. ती आमच्या कामवालीला वाचवायला गेली. तिला तिने भिंतीच्या बाजूने नेऊन उतरवत असताना धुरामुळे ती होरपाळली. त्यावेळी मी आणि माझे बाबा मुंबईत माझ्यासाठी भाड्याने घर शोधत होतो. तर आमचं ठरलेलं की बुलेट ट्रेनच शूट झालं की आपण जाऊन घर शोधुयात. मी शूटवरून घरी आले आणि बाबा घरी नव्हते. तर मी आजी - आजोबांना विचारलं की बाबा कुठेयत तर त्यांनी सांगितलं की त्यांना इमर्जन्सी काम आलं ते बाहेर गेले आहेत. बरं बाबा फोन उचलत नाहीत म्हणून मी आईला फोन करत होते, मी माझ्या बहिणीला फोन करत होते पण कुणीच फोन उचलत नव्हतं. पण माझ्या डोक्यात असं काहीही आलं नाही. ."सकाळी मला काहीतरी चुकीचं वाटलं तर मी शिवनेरी पकडली सकाळची. तेव्हा मला बाबांचा फोन आला की आई थोडी होरपळली आहे आम्ही हॉस्पिटलमध्ये आहोत तू ये. मी हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले तेव्हा आईला ऑपरेशनसाठी नेत होते. माझ्यासाठी माझे आई-बाबा सर्वस्व आहेत. तर त्याचवेळेस मला कन्यादान मालिकेचे निर्माते आहेत शशांक सर त्यांचा फोन आला की माझं मालिकेसाठी सिलेक्शन झालं आहे लीड रोलसाठी. तर मी त्यांना सांगितलं की, सर असं असं घडलं आहे. माझ्या आईची अशी अवस्था आहे तर मी मालिका नाही करू शकत. तर माझी आई त्याही अवस्थेत मला म्हणाली तू वेडी आहेस का ? असं काही करू नकोस. तर शशांक सरांनीही मला सांगितलं की, तू शांत हो. आपण थोडे दिवस थांबू ? कोणता निर्माता असं थांबतो. आईने मला सांगितलं की माझ्या मुलीच्या आयुष्यात चांगलं घडतंय मला काहीही होणार नाही. तू टेन्शन घेऊ नकोस. आईही बरी झाली आणि कन्यादान ही माझी मालिकाही सुरु झाली.