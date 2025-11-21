Premier

Shraddha Kapoor: अडीचशे कोटींच्या ड्रग्ज प्रकरणात श्रद्धा कपूरचा भाऊ अडचणीत; 25 तारखेला हजर राहण्याचे आदेश

Mumbai Police Summons Siddhant Kapoor and Orry (Orhan Awatramani) for Interrogation: दोघांच्या चौकशीमधून महत्त्वाचे धागेदोरे तपास यंत्रणांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे.
संतोष कानडे
Siddhanth Kapoor: २५० कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज प्रकरणाच्या तापासाला आता वेग आला आहे. या हाय प्रोफाइल केस प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरचा भाऊ सिद्धांत कपूर आणि प्रसिद्ध इन्फ्लूएन्सर ओरी या दोघांना पोलिसांनी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.

