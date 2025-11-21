Shraddha Kapoor: अडीचशे कोटींच्या ड्रग्ज प्रकरणात श्रद्धा कपूरचा भाऊ अडचणीत; 25 तारखेला हजर राहण्याचे आदेश

Siddhanth Kapoor: २५० कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज प्रकरणाच्या तापासाला आता वेग आला आहे. या हाय प्रोफाइल केस प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरचा भाऊ सिद्धांत कपूर आणि प्रसिद्ध इन्फ्लूएन्सर ओरी या दोघांना पोलिसांनी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे..सिद्धांत कपूर याला २५ नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणातील त्याची भूमिका आणि संबंधित व्यक्तींची माहिती घेण्यासाठी हे समन्स जारी करण्यात आलेले आहे. तर ओरीला २६ नोव्हेंबरला बोलावण्यात आलेले आहे..Manchar Nagarpanchayat : नगराध्यक्ष पदासाठी सहा जण; १६ जागांसाठी तब्बल ६७ उमेदवार रिंगणात; राष्ट्रवादीला पहिले यश!.ओरीला (Orhan Awatramani) मुंबईच्या अँटी नारकोटिक्स सेलने (ANC) २६ नोव्हेंबर (बुधवार) रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. ओरीला यापूर्वी २० नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, त्याने काही कारणामुळे पुढील तारीख मागितली होती. त्यामुळे आता त्याला दुसरा समन्स जारी करण्यात आला आहे..Daund Election : दौंड नगरपालिका निवडणूक तापली; नगराध्यक्षपदासाठी सहा महिला, तर सदस्यपदासाठी तब्बल ८६ उमेदवार रिंगणात!.मुंबई अँटी नार्कोटिक्स सेल या प्रकरणाचा तपास करत असून, या दोघांच्या चौकशीकडे अनेकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. २५० कोटींच्या या ड्रग्ज रॅकेटमध्ये झालेले आर्थिक व्यवहार, आरोपींचे जाळे आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका या चौकशीतून पुढे येणार आहे. यातून तपास यंत्रणांना महत्त्वाचे धागेदोरे मिळू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.