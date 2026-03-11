अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकरला आला फ्रॉड कॉल, फिरकी घेत म्हणायला लावलं मराठी गाणं, व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही हसू येईल

SIDDHARTH CHANDEKAR MAKES SCAMMER SING MARATHI SONG: सध्या फॉड कॉलचे किस्से बरेच ऐकायला मिळतात. अनेक लोक सोशल मीडियावर त्यांचे अनुभव शेअर करत असतात. सध्याच्या युगात अनेक गोष्टी सहज आणि सोप्या झाल्या आहेत. परंतु त्याचा धोका सुद्धा निर्माण झाला आहे. अशातच आता मराठीतील प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर याने त्यांच्यासोबतचा अनुभव शेअर केलाय. .काही दिवसापूर्वी चिन्मय मांडलेकर यांच्यासोबत एक फॉड कॉल किस्सा घडला होता. त्यावेळी चिन्मयने देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली होती. तसंच यावेळी त्याने सर्वांना सतर्क राहण्याचा सल्लाही दिला होता. आता अशातच अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकरसोबत सुद्धा असाच किस्सा घडलाय. त्याने व्हिडिओ शेअर चाहत्यांना त्याबद्दल सांगितलय. .सिद्धार्थ चांदेकर याने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये महानगर गॅस कंपनीच्या नावाने फ्रॉड कॉल आलेला होता. त्यावेळी सिद्धार्थने कॉल करणाऱ्याची चांगलीच मजा घेतलीय. समोरची व्यक्ती सिद्धार्थशी हिंदीमध्ये बोलत होती. त्यावर सिद्धार्थने त्याला मराठीत बोलायला सांगितलं. परंतु समोरचा व्यक्ती मराठी येत नसल्याचं म्हणतो. त्यावर सिद्धार्थ महानगरचे कर्मचारी असून मराठी कसं येत नाही, असं विचारतो. पुढे कॉलवर तो व्यक्ती सिद्धार्थला मॅसेज कर असं सांगतो. त्यावर सिद्धार्थ त्या व्यक्तीला अट घालतो. .तो त्या व्यक्तीला म्हणतो की, तुम्ही मराठीत एक ओळ म्हटली तर मी तुम्हाला मॅसेज करेन. त्यावर सिद्धार्थ त्याला स्वर्गात आकाशगंगा... हे गाणं गायला लावतो. सुरुवातीला कॉलवरील व्यक्ती नकार देतो. परंतु सिद्धार्थ ओळी म्हटल्याशिवाय मॅसेज करणार नाही असं म्हटल्यामुळे तो गाणं गायला तयार होतो. सिद्धार्थ एक एक ओळ गाण्याची म्हणतो, त्याच्या पाढोपाढ मोडक्या मराठीत तो व्यक्ती बोलतो. हसू येत असल्यानं सिद्धार्थ कॉल कट करतो. .दरम्यान सिद्धार्थने त्याच्या सोशल मीडियावर घडलेल्या घटनेचा व्हिडिओ शेअर केलाय. तसंच त्यांनी सतर्क राहण्याचं आश्वासन करत सर्वांना 'कोणत्याही सरकारी संस्था तुम्हाला मॅसेज करायला सांगत नाही. लोक उगाच बळी पडतात, काळजी घ्या आणि मजा घ्या' असं सांगितलंय. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .‘तुमच्या पोरीचं ५० वर्षांच्या म्हाताऱ्यासोबत लफडं!’ विशालसोबतच्या चर्चेमुळे रुचिताच्या घरच्यांना त्रास; म्हणाली, ‘पप्पा खूप रडले आणि...’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.