स्वत:च्या मृत्यूची बातमी वाचताच सिद्धार्थ जाधव भडकला, म्हणाला...'कसली घाई आहे यांना...'

SIDDHARTH JADHAV SLAMS FAKE DEATH RUMOUR: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ जाधव याच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडलीय. स्वत:च्याच मृत्यूची खोटी बातमी वाचल्यानंतर तो भडकला. त्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत खोटी बातमी पसवरणाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ एका युट्यूबरचा असल्याचं पहायला मिळतय. .व्हिडिओमध्ये 'अभिनेते सिद्धार्थ जाधव यांची मृत्यूशी झुंज, गंभीर आजार' अशी बातमी चालवली जात होती. सिद्धार्थने व्हिडिओ शेअर करत बातमी दाखवली. त्यानंतर तो हसला आणि 'मी ठीक आहे' असं सांगितलं. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .त्याने पोस्टमधून व्हिडिओ शेअर करण्याची चांगलीच कानउघडणी केलीय. तो म्हणाला, 'नमस्कार मी पुर्णपणे बरा आहे. माझा अॅनिमलचा प्रयोग, धिंगाणाचं शूट सगळं सुरु आहे. ज्या-ज्या लोकांनी मला काळजीने मॅसेज, कॉल केले त्याचं मनापासून आभार मानतो. बातमीदारानं एकदा मला तरी विचारायचं. एवढी कसली घाई आहे तुम्हाला? ज्याने ही हेडलाईन केली त्याला तर नोबेल दिला पाहिजे. माझा फोटो तरी बघायचा. हे सगळं जाऊदेत, मी निदान माझ्या नाटकाचं तरी प्रमोशन करतोय. अॅनिमल पहायला या दादरला.' असं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलय. .दरम्यान सिद्धार्थ जाधव याने अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलय. केवळ मराठीतच नव्हे तर हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा स्वत:चं नाव कमावलय. त्याने रोहित शेट्टीच्या अॅक्शन सिनेमांमध्ये सुद्धा काम केलय. आता तो स्टार प्रवाहवरील होऊ दे धिंगाणा या कार्यक्रमात पहायला मिळणार आहे. .अशी सासू सर्वांना मिळो! मृणाल कुलकर्णी शिवानीबद्दल म्हणाल्या…'मला अजिबात तिची सासू वगैरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.