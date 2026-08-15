तब्बल १० वर्ष सोनाली कुलकर्णीसोबत बोलत नव्हता सिद्धार्थ जाधव; कारण सांगत अभिनेत्री म्हणाली, 'जेव्हा श्रीदेवींचं निधन झालं...'

इंडस्ट्रीमध्ये होणारी मैत्री खरी नसते असं म्हणतात. मात्र मराठी इंडस्ट्रीतले असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी हे खोटं ठरवलंय. अनेक कलाकारांनी त्यांची त्यांची मैत्री जपलीये. मात्र कधी कधी शुल्लक कारणावरून मैत्री तुटते. किंवा अबोला धरला जातो. असाच अबोला होता अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी आणि सिद्धार्थ जाधव यांच्यामध्ये. अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वतःला सिद्ध केलंय. तर सिद्धार्थदेखील अनेक खचता खात इथपर्यंत पोहोचलाय. मात्र तब्बल १० वर्ष हे दोघे एकमेकांशी बोलत नव्हते. त्याचं कारण अभिनेत्रीने एका मुलाखतीत सांगितलेलं. .सोनालीने व्हायफळ या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'जेव्हा श्रीदेवींचे निधन झाले होते, त्यावेळी माझा अत्यंत जवळचा मित्र आणि मी पुन्हा बोलायला लागलो. म्हणजे आता ही गोष्ट अनेकांना माहीत आहे, कारण- आम्ही दोघेही यावर विविध प्लॅटफॉर्म्सवर बोललो आहे. सिद्धार्थ जाधव हा माझा पहिला सहकलाकार, हिरो आणि मित्र आहे. त्याने एका शूटिंगदरम्यान एका फालतू कारणामुळे माझ्याशी बोलणं सोडलं होतं, ते त्याने दहा वर्षे जपलं. तो अबोला त्याने दहा वर्षे टिकवला.'.ती पुढे म्हणाली, 'मग श्रीदेवींचे अचानक निधन झाले, त्यानंतर त्याला साक्षात्कार झाला की असं कदाचित मी मेलो किंवा ती मेली तर आपल्याला एकमेकांशी बोलायला संधीच मिळणार नाही; तर त्याने अनेक वर्षांनंतर मला फोन केला. तो मला म्हणाला की सगळं जाऊदे, आपण ते विसरूयात. त्यानंतर आमची मैत्री आणखी घट्ट झाली. आयुष्य किती लहान आहे याची जाणीव होण्यासाठी आपण कोणीतरी जायची वाट बघू नये.' सोनाली आणि सिद्धार्थ यांनी 'बकुळा नामदेव घोटाळे', 'इरादा पक्का' यांसारख्या चित्रपटात एकत्र काम केलं. .आज शूटिंगचा शेवटचा दिवस... झी मराठीची मालिका अवघ्या ७ महिन्यात घेणार निरोप; मुख्य अभिनेत्रीच्या पोस्टने चाहत्यांना धक्का .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.