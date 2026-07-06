सिद्धार्थचा फोन ऐकला अन् मी हादरले... तृप्तीने सांगितलं लॉकडाउनमध्ये काय घडलेलं; आई-बाबांच्या विरोधात जात लग्न केलेलं पण...

लोकप्रिय मराठी अभिनेता सिद्धार्थ जाधव याने आपल्या अभिनयाने आणि आपल्या जिद्दीने मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतही नाव कमावलंय. मात्र जेव्हा तो कुणीही नव्हता तेव्हा त्याच्यासोबत खंबीरपणे उभी होती ती त्याची पत्नी तृप्ती अक्कलवार. त्याचा संसार संभाळण्यापासून त्याच्या डेट संभाळण्यापर्यंत सगळं काही तृप्ती करत होती. मात्र मध्यंतरी सिद्धार्थ आणि तृप्तीमध्ये सारंकाही आलबेल नसल्याचं समोर आलं होतं. ते दोघे वेगळे राहत असल्याच्या देखील बातम्या होत्या. आता तृप्तीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्यात काय बिनसलेलं याबद्दल सांगितलं आहे. .तृप्तीने नुकतीच लोकमत सखीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'कोरोना काळात सगळेच घरी होते. कोरोनामुळे माझ्या पर्सनल आणि प्रोफेशनल आयुष्यात खूप मोठा फरक घडला. तेव्हा मी आणि सिद्धू 24 तास घरात होतो. तेव्हा माझी आणि सिद्धूची खूप छोटी मोठी भांडणं होत होती. पण आता मी मागे वळून बघते तेव्हा मला त्यावर खूप हसायला येतं. पण तो काळ खूप कठीण होता. एक दिवस मी किचनमध्ये ब्रेकफास्ट करत होते. सिद्धू बाहेर फोन करत होता. तो मला दिसत नव्हता. त्याच्या एक दिवस आधी आमचं भांडणं झालं होतं. त्याने बँकेत फोन लावला.'.ती पुढे म्हणाली, 'आमचं जॉइंट अकाऊंट आहे. तिथे त्याने फोन लावला आणि तो म्हणाला, "हॅलो नमस्कार मी सिद्धार्थ जाधव बोलतोय. आजच्यानंतर माझ्या बँक अकाऊंटमधून मी चेक केल्याशिवाय तुम्ही तो चेक पास करायचा नाही, पैसे काढायला द्यायचे नाही." हे मी किचनमध्ये ऐकत होते. हे ऐकून मी हलले. 2020 पर्यंत सिद्धूचं सगळं फायनान्स मी सांभाळत होते. असं काही नव्हतं की, त्याला माहिती नव्हतं. घर त्याच्या नावावर होतं, आमच्या दोन गाड्या त्याच्या नावावर होत्या. त्यामुळे इंडिव्हिज्युअल असं काही नव्हतं. फक्त माझं एक होतं की, मी आई-वडिलांच्या विरोधात जाऊन ज्या मुलाशी लग्न केलं आहे त्या माणसाला मला सक्सेसफुल बनवायचं आहे.' .तृप्ती पुढे म्हणाली, ' सक्सेस त्याचंच आहे पण आपलीपण जिद्द असते. त्यामुळे मी 2013 ला स्वखुशीनं नोकरी सोडली होती. कारण तोपर्यंत सिद्धू सेटल झाला होता. दोन मुली होत्या. सिद्धूच्या पैशांवर आपण आपला संसार चालवू शकतो हा कॉन्फिडन्स मला आला होता. हा फोन कॉल झाला तेव्हा मी डिस्टर्ब झाले. आपल्याला कोणीतरी बिनपगाराच्या नोकरीवर काढून टाकलं आहे असं मला वाटलं. त्यानंतर त्याने आणखी एक-दोन फोन कॉल केले. त्यानंतर तो म्हणाला की आजच्यानंतर मी माझ्या डेट्स वगैरे सांभाळेन. त्याच्यानंतर मी पण म्हणाले, आजच्यानंतर मी तुझी काही सांभाळणार नाही. तू तुझं तुझं बघून घे.'.ती म्हणाली, 'त्याच्यानंतर मी पुष्कळ रडले. कारण तोपर्यंत माझ्यासाठी संसार महत्त्वाचा होता. मी खूप इमोशनल झाले होते. आपल्या आयुष्यात अशी फेज येईल असं मला वाटलं नव्हतं. आज त्या गोष्टीला मी खूप पॉझिटिव्ह घेते. मी खूप विचार करत होते की मी आयुष्यात काय करू. मी जॉबसाठी मित्र मैत्रिणी, बॉसेसना फोन केले की मला जॉब करायचा आहे. पण मला कोणी जॉब दिला नाही. ही सिद्धार्थची जाधवची बायको आहे हिला काय गरज आहे जॉबची असंही त्यांना वाटलं असेल.' .'माझ्या आयुष्यात सिद्धूचं विश्व होतं. माझ्या आयुष्यात खूप मित्र मैत्रिणी नव्हत्या. मी फॅमिली लाइफ एन्जॉय करत होते. त्याला माझी गरज आहे तर मी जाणार. त्याने जबरदस्ती केली नाही. पण त्याला वाटतंय ना तर मी आहे. मी त्याला सपोर्ट केलं. पण 2020 नंतर मी ठरवलं की, आपण काय आहोत, आपलं काय महत्त्वं आहे हे सिद्ध करणं गरजेचं आहे. हा स्ट्रगल माझा माझ्यासाठी होता, कोणाला दाखवण्यासाठी नव्हता. मी आयुष्यभर अशीच डॅशिंग होते. पण मी स्वत:ला संसारात रमवून घेतलं होतं. मला कोणीही सांगितलं नव्हतं. याच्यापुढे असं काही तरी करू की स्वत:ला आरशात पाहताना असं नको वाटायला की आपला जन्म का झाला आहे आणि आणि आपण काय करतोय. तोपर्यंत सिद्धू बऱ्यापैकी सेट झाला होता. मग मी 2020 ला माझा प्रवास सुरू केला.' .तृप्ती आज एक यशस्वी उद्योजिका आहे. तिचं दादरमध्ये लॅक्मेचं सलोन, स्वैरा एंटरप्राइजेस नावाची कंपनी आहे. तिचं स्वतःचं अलिबागमध्ये होम स्टेदेखील आहे. .मराठी अभिनेत्रीसोबत केलेलं लग्न पण घटस्फोटाने पूर्ण खचले, यतीन कार्येकर यांनी पहिल्यांदाच बोलले; मी कामात होतो तेव्हा ती... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.