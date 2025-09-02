Movie Review : परम सुंदरी -सहजसुंदर अभिनयाची उत्कंठावर्धक प्रेमकहाणी

‘सैयारा’च्या यशानंतर रोमँटिक कथानक पुन्हा प्रेक्षकांना आकर्षित करत असून, त्याच पार्श्वभूमीवर ‘परम सुंदरी’ प्रदर्शित झाला आहे.या चित्रपटात दिल्लीचा श्रीमंत पण अपयशी तरुण परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) आणि दक्षिणेतील आत्मविश्वासी सुंदरी (जान्हवी कपूर) यांची हलकीफुलकी प्रेमकथा दाखवली आहे.परम आपल्या वडिलांकडून (संजय कपूर) शेवटची संधी मिळाल्यानंतर सोलमेट अॅपमध्ये गुंतवणूक करतो आणि तिथून त्याच्या जीवनाची खरी लढाई सुरू होते..Bollywood Movie Review : सध्या 'सैयारा' या चित्रपटाची चर्चा सगळीकडे रंगलेली आहे. रोमँटिक कथानकाच्या या चित्रपटाने घवघवीत कमाई केली आहे. त्यामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पुन्हा रोमँटिक कथानकांची चलती सुरू झाली आहे. आता प्रदर्शित झालेला 'परम सुंदरी' हा चित्रपटदेखील त्याच पठडीत बसणारा आहे. हलकीफुलकी कथा असलेला हा चित्रपट तुषार जलोटाने दिग्दर्शित केला आहे..दिल्लीचा मोकळा-ढाकळा तरुण परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) आणि दक्षिणेची चुलबुली तसेच आत्मविश्वास असलेली सुंदरी (जान्हवी कपूर) यांची ही रोमँटिक कथा आहे. परम हा श्रीमंत बापाचा मुलगा असतो. व्यवसायामध्ये वारंवार तो अपयशी ठरलेला असतो. त्यामुळे त्याचे वडील (संजय कपूर) त्याला एक शेवटची संधी देण्याचे ठरवितात. त्यानुसार परम एका सोलमेट अॅपमध्ये गुंतवणूक करतो आणि येथूनच त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी लढाई सुरू होते. .या अॅपवरून दाक्षिणात्य मुलगी सुंदरीला तो भेटतो. सुंदरी ही नृत्यप्रेमी, स्वावलंबी आणि दांडगा आत्मविश्वास असलेली मुलगी असते. तिची काही स्वप्ने असतात आणि त्या दृष्टीने ती प्रयत्नशील असते. मग हळूहळू त्यांच्यामध्ये प्रेमाचा अंकुर फुलू लागतो. खरं तर उत्तर आणि दाक्षिण ही दोन टोके. दोन्हींची दुनिया आणि एकूणच रितीरिवाज वेगळे. परंतु हळूहळू दोन्ही टोके एकत्र येतात. परम आणि सुंदरी एकमेकांवर प्रेम करू लागतात. परम तेथील संस्कृती आणि रितीरिवाज जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. परंतु त्याच वेळी कहाणीमध्ये एक वेगळा ट्विस्ट येतो आणि कथानकाला वेगळी कलाटणी मिळते..दिग्दर्शक तुषार जलोटाने या रोमँटिक कथानकाला चांगली ट्रिटमेंट दिली आहे. त्यामुळे चित्रपट रोमांचक आणि उत्कंठावर्धक झाला आहे. ओव्हर-द-टॉप कॉमेडीऐवजी वास्तववादी आणि हलक्याफुलक्या अंदाजामध्ये कहाणी हळूवारपणे मांडण्यात आली आहे. दाक्षिणात्य संस्कृती - परंपरा आणि तेथील रितीरिवाज दिग्दर्शकाने छान पद्धतीने मांडलेले आहेत..उत्तर भारतीय आणि दक्षिण भारतीय संस्कृती यांची जुळवाजुळव त्याने छान पद्धतीने केली आहे. विशेष करून सिनेमॅटोग्राफरने केरळमधील निसर्गरम्य दृश्ये आपल्या कॅमेऱ्यात उत्तम प्रकारे बंदिस्त केली आहेत. तेथील नयनरम्य दृश्ये डोळ्यांना सुखावणारी आहेत..कलाकारांच्या अभिनयाबाबत बोलायचे झाले तर सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूर या जोडीने सहजसुंदर अभिनय केला आहे. पडद्यावरील त्यांची केमिस्ट्री उत्तम जुळलेली आहे. अन्य कलाकारांनीदेखील आपापल्या भूमिका चोख बजावल्या आहेत. संगीतकार सचिन-जिगरचं संगीत टवटवीत झाले आहे. कथानकाला अनुसरूनच त्यांनी संगीत दिले आहे. 'परदेसियां' आणि 'भीगी साडी' ही गाणी अगोदरच लोकप्रिय ठरलेली आहेत. पार्श्वसंगीताने अनेक प्रसंगांना योग्य रंगत आणली आहे. तरीही चित्रपटामध्ये काही उणिवा आहेत. हा चित्रपट पाहात असताना आपल्याला रोहित शेट्टीच्या 'चेन्नई एक्सप्रेस' या चित्रपटाची आठवण नक्कीच येते. एकूणच सांगायचे तर हलक्याफुलक्या कथानकाचा असा चित्रपट आहे. परम आणि सुंदरी यांची ही आगळीवेगळी कथा आहे..FAQs :Q1. ‘परम सुंदरी’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?➡️ तुषार जलोटा यांनी.Q2. चित्रपटातील मुख्य कलाकार कोण आहेत?➡️ सिद्धार्थ मल्होत्रा (परम) आणि जान्हवी कपूर (सुंदरी).Q3. परमच्या भूमिकेत दाखवलेला मुख्य संघर्ष काय आहे?➡️ अपयशानंतर वडिलांकडून शेवटची संधी मिळून सोलमेट अॅपमध्ये गुंतवणुकीतून त्याला जीवनातील खरी लढाई लढावी लागते.Q4. या चित्रपटात परमचे वडील कोण साकारत आहेत?➡️ संजय कपूर.Q5. हा चित्रपट कोणत्या प्रकारच्या कथानकावर आधारित आहे?➡️ हलकीफुलकी रोमँटिक कथा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.