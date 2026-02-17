Sidharth Malhotra's Father Passes Away : सिद्धार्थ मल्होत्राच्या वडिलांचे निधन!, भावूक होत केली पोस्ट अन् म्हणाला...

Premier

Sunil Malhotra Death : बॉलिवूड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राचे वडील सुनील मल्होत्रा ​​यांचे निधन झाले आहे. ते बऱ्याच काळापासून आजारी होते. सध्या कियारा आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​हे त्यांच्या कुटुंबासह दिल्लीतच आहेत. वडिलांच्या निधानामुळे भावूक झालेल्या सिद्धार्थने स्वतः इंस्टाग्रामवर ही बातमी शेअर केली आणि सोबतच त्याच्या वडिलांसोबतचे अनेक फोटोही शेअर केले आहेत.

या फोटोला दिलेल्या कॅप्शनमध्ये सिद्धार्थ म्हणाला की, "ते असाधारण सत्य, सचोटी आणि संस्कृतीला धरून चालणारे व्यक्ती होते. ते कधीही त्यांच्या मूल्यांमध्ये डगमगले नाहीत. त्यांनी आम्हाला कठोरपणाशिवाय शिस्तीत राहणे, अहंकाराशिवाय शक्तिशाली असणे शिकवले. जीवनाने त्यांच्या अनेकदा परीक्षा घेतल्या तरीही ते नेहमीच सकारात्मक राहिले."

सिद्धार्थ पुढे लिहितो, "मर्चंट नेव्ही कॅप्टन म्हणून समुद्रात नेतृत्व करण्यापासून ते आजारपणाला शांत धैर्याने तोंड देण्यापर्यंत, त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही, कधीही आपला सन्मान गमावला नाही. स्ट्रोकमुळे व्हीलचेअरवर अडकल्यानंतरही ते दृढ राहिले. बाबा, तुमची प्रामाणिकता हा माझा वारसा आहे. तुमची शक्ती मला दररोज मार्गदर्शन करते. तुमची सकारात्मकता आपल्या कुटुंबाला एकत्र बांधून ठेवत आहे."

