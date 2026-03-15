रणवीर सिंगचा 'धुरंधर २' प्रदर्शनापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात

Bollywood News : अभिनेता रणवीर सिंगचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 'धुरंधर: द रिव्हेंज' १९ मार्च रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. आर माधवन, संजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल अशी तगडी स्टारकास्ट असलेल्या या चित्रपटाची आगाऊ नोंदणी (अॅडव्हान्स बुकिंग) जोरात सुरू असतानाच, आता हा चित्रपट एका मोठ्या वादात अडकला आहे. चित्रपटामध्ये शीख समुदायाच्या केल्या गेलेल्या चित्रणावर समाजात तीव्र पडसाद उमटताना दिसत आहेत..या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे रणवीरने साकारलेली शीख व्यक्तीची भूमिका. महाराष्ट्रस्थित सामाजिक कार्यकर्ते विक्की थॉमस सिंग यांनी केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये त्यांनी अभिनेता रणवीर सिंग आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांवर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप केला आहे. .शीख धर्मात धूम्रपान वर्ज्य असतानाही, चित्रपटात रणवीरचा शीख पेहरावातील अवतार धूम्रपान करताना दाखवण्यात आला आहे. अशा दृश्यांमुळे संपूर्ण समुदायाचा अपमान झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. विक्की थॉमस सिंग यांनी मागणी केली आहे की चित्रपट, त्याचे पोस्टर्स, ट्रेलर आणि इतर जाहिरातींमधून शीख व्यक्तिमत्त्वाला धूम्रपान करताना दाखवणारी सर्व दृश्ये त्वरित हटवण्यात यावीत. याशिवाय शीख समुदायाची जाहीर माफी मागण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. .अशा प्रकारची असंवेदनशील सामग्री समाजातील सलोखा बिघडवू शकते, असे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. चित्रपटाच्या कथेबद्दल बोलायचे झाले तर रणवीर सिंग यामध्ये 'जसकीरत सिंह रांगी' नावाच्या एका गुप्तहेराची भूमिका साकारत आहे. हा गुप्तहेर शत्रूच्या गोटात घुसून भारताला महत्त्वाची माहिती पुरवण्याचे काम करतो. मिशनसाठी तो आपले नाव बदलून 'हमजा अली मजारी' असे ठेवतो. .चित्रपटाच्या या दुसऱ्या भागात जसकीरतच्या संघर्षाची आणि त्याच्या गुप्त मोहिमेची रंजक कथा मांडण्यात आली आहे. एकीकडे या चित्रपटाच्या 'पेड प्रिव्ह्यू'ला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असताना, दुसरीकडे हा कायदेशीर पेच चित्रपटगृहातील प्रदर्शनावर काय परिणाम करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.