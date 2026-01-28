Arijit Singh Net Worth: कोट्यवधींचा बंगला, महागड्या गाड्या, '4,140,000,000' कोटींची संपत्ती असूनही अरिजीत सिंग साधं आणि शांत जगतोय जीवन

Arijit Singh Net Worth: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंग यांने प्लेबॅक सिंगिगमधून रिटायरमेंट घेतली. त्याच्या रिटायरमेंटच्या घोषणेनंतर चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. अरिजीतने सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना त्यांच्या निर्णयाची बातमी दिली. त्याच्या लाईव्ह कॉन्सर्ट्समध्ये तुफान गर्दी असायची. त्याची जगभरात मोठी क्रेझ होती. त्याचा एक आवाज ऐकण्यासाठी चाहते लाखोंचे तिकीटं बुक करायचे. .अरिजीत सिंग गेल्या अनेक वर्षापासून संगीतविश्वाशी जोडलेला आहे. त्याने गायलेली अनेक गाणी सुपरहिट ठरली आहेत. त्याचा एक आवाज ऐकण्यासाठी चाहते गर्दी करत असतात. दरम्यान साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी असलेल्या अरिजीत सिंग कडे किती संपत्ती आहे जाणून घेऊया....2005 मध्ये 'फेम गुरुकुल' या शोमधून अरिजीत सिंगने त्याच्या संगीतातील कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी 2011 मध्ये गायलेलं मर्डर २ सिनेमातील फिर मोहतब्ब ही गाणं सुपरहिट ठरलं. त्यानंतर त्यांनी 'उसका ही बनाना' 'शांघाय' 'दुआ' सारखी प्रसिद्ध गाणी गायली. त्यानंतर त्याने एकामोकामाग अनेक सुपरहिट गाणी दिली..आरिजीत सिंगकडे किती संपत्ती?माहितीनुसार आरजित सिंग एका गाण्यासाठी १ ते २ कोटी मानधन आकारतो. सगळ्यात महाग गायकांपैकी त्याची गणना केली जाते. एका मोठ्या लाईव्ह कॉन्सर्टवेळी अरिजितनं तब्बल १४ कोटींचं मानधन घेतलं होतं. आरिजीतकडे ४०० कोटी रुपयांच्यावर एकूण संपत्ती आहे. .तसंच मीडिया रिपोर्टनुसार आरजिकडे मोठा बंगला, बॅक बॅलेन्ससह 414 कोटीची संपत्तीची माहिती आहे. आरिजीत लाइव्ह शो, मैफिली, ब्रँड यामधून पैसा कमवातो. त्यांच्या मुंबईतील अलिशान घराची किंमत तब्बल ८ कोटी इतकी आहे. तसंच त्याच्याकडे अलिशान गाड्या देखील आहे. त्याच्या निवृत्तीच्या घोषणानंतर चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. .Arijit Singh Retirement : शेवटी मी धाडस केलं! अरिजीत सिंहने सांगितलं निवृत्तीचं कारण, म्हणाला, मी जगू शकेन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.