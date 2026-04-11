Asha Bhosle: ज्येष्ठ गायिका आशा भोसलेंना हृदयविकाराचा झटका; ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू, कशी आहे प्रकृती?

बॉलिवूड गायिका आशा भोसले यांना शनिवारी हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना तातडीने मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर सध्या तिथे उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयाकडून त्यांच्या प्रकृतीविषयी अधिक माहिती देण्यात आलेली नाही. याबाबत त्यांनी नात जनाई भोसलेने माहिती दिली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आशा भोसले यांना शनिवारी हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर सध्या मुंबईतील ब्रिच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्यावर तात्काळ उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. आशा भोसले यांच्या प्रकृतीबाबत सध्या अधिक माहिती उपलब्ध नाही..रुग्णालय प्रशासनानेही अद्याप कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. त्यांच्या प्रकृतीविषयी अधिकृत वैद्यकीय बुलेटिनची प्रतिक्षा आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबत सांगताना जनाई भोसलेने लिहिले की, माझ्या आजी आशा भोसले यांना थकवा जाणवल्यामुळे आणि छातीत संसर्ग झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही पूर्णतः कौटुंबिक बाब असून सर्वांनी त्याचा आदर राखावा, ही नम्र विनंती आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती लवकरच सुधारेल, असा आम्हाला विश्वास आहे..आशा भोसले या बॉलिवूडच्या सर्वात दिग्गज गायकांपैकी एक मानल्या जातात आणि त्यांनी २० हून अधिक भाषांमध्ये १२,००० हून अधिक गाणी गायली आहेत. संगीत इतिहासात सर्वाधिक गाणी रेकॉर्ड करण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डही त्यांच्या नावावर आहे. ८ सप्टेंबर १९३३ रोजी जन्मलेल्या त्यांच्या धाकट्या बहीण, लता मंगेशकर, यादेखील चित्रपटसृष्टीत सुपरस्टार मानल्या जातात.त्यांना 'भारताची कोकिळा' ही उपाधी देण्यात आली आहे. आशा भोसले यांनीही आपल्या मधुर आवाजाने दीर्घकाळ चित्रपटसृष्टीवर राज्य केले. त्यांनी आर. डी. बर्मन यांच्यासारख्या ख्यातनाम संगीतकारांसोबत काम करून अनेक अजरामर गाणी रचली. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण आवाजासाठी आणि भावपूर्ण गायनशैलीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या त्यांना पद्मविभूषणसह अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत.