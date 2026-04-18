रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटात झळकणार गायक अतुल गोगावलेचा लेक, गाण्यात दिसली झलक

मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुख याच्या आगामी 'राजा शिवाजी' या चित्रपटाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. येत्या १ मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाकडून सगळ्यांनाच मोठ्या आशा आहेत. चित्रपटात अभिनेता रितेश देशमुख छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत दिसतोय. अभिनेता अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, जिनिलिया देशमुख यांसारख्या कलाकारांची चित्रपटात वर्णी लागलीये. या चित्रपटात कोण कोणत्या भूमिकेत दिसणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक आतुर आहेत. मात्र यासगळ्यांसोबत लोकपप्रिय गायक अतुल गोगावले याच्या मुलाचीही या सिनेमात वर्णी लागलीये. .नुकतंच या चित्रपटामधलं पहिलं गाणं प्रदर्शित करण्यात आलं. या गाण्यात चित्रपटातील अनेक कलाकारांची झलक दिसली. अनेक छोट्या पडद्यावरील कलाकारदेखील या सिनेमात दिसणार आहेत. 'मुरांबा' मालिकेत रमा म्हणजेच अभिनेत्री शिवानी मुंढेकर ही देखील या चित्रपटात दिसणार आहे. अशातच आणखी एक मोठी बातमी समोर आलीये. मराठी सिनेसृष्टीतील संगीताला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणारी जोडी म्हणजे अजय अतुल. त्यांनीच या चित्रपटालाही संगीत दिलं आहे. आता या जोडीपैकी अतुल गोगावले याचा मुलगा आर्य गोगावले हा देखील 'राजा शिवाजी' चित्रपटात झळकणार असल्याचं समजतंय. .अतुलने स्वतः पोस्ट करत ही माहिती दिलीये. 'राजा शिवाजी' सिनेमाचं जे अँथम साँग रिलीज झालं त्यात आर्य बघायला मिळाला. त्यामुळे अनेकांनी आर्यचं कौतुक केलंय. 'राजा शिवाजी' सिनेमात झळकणारी अभिनेत्री जिनिलिया हिनेही आर्यच्या पदार्पणाचं कौतुक केलंय. ''आम्हाला तुझा अभिमान आहे. आमचं प्रेम आणि आशीर्वाद कायमच तुझ्या पाठीशी आहे'', अशा शब्दांमध्ये तिने आर्यचं कौतुक केलंय. .काय करतो आर्य गोगावले?आर्यला किकबॉक्सिंगची आवड असून त्याने यात २ सुवर्णपदकं देखील मिळवली आहे. त्याला खेळाची आवड आहे. आता तो अभिनय करण्यासाठीही सज्ज झालाय. मात्र या चित्रपटात त्याची नेमकी भूमिका काय आहे अजूनही गुलदस्त्यात आहे.