गायक अतुल गोगवलेच्या पत्नीला पाहिलंत का? सौंदर्याच्या बाबतीत अभिनेत्रींनाही देते टक्कर; या क्षेत्रात करतेय काम

अजय-अतुल ही जोडी मराठी प्रेक्षकांची आवडती आहे. या दोन्ही भावांनी मराठी चित्रपट संगीताचा चेहरा मोहराच बदललाय. ते दोघे लोकप्रिय मराठी संगीतकार आणि गायक आहेत. त्यांनी अनेक हिंदी चित्रपटांसाठीही संगीत दिलंय. आणि त्यांच्या संगीताने रसिकांची मनं जिंकली आहेत. अजय आणि अतुल यांनी संगीताचं कोणतंही औपचारिक शिक्षण घेतलेलं नाही. तरीही, त्यांनी आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर संगीत क्षेत्रात मोठं नाव कमावलंय. मात्र तुम्ही कधी या जोडीतील अतुल गोगावले याच्या पत्नीला पाहिलंय का? त्याची पत्नी ही दिसायला एखाद्या अभिनेत्रीपेक्षा कमी नाहीये. .अजय आणि अतुल यांच्यामध्ये अतुल हा वयाने मोठा आहे. ही जोडी कायमच एकत्र दिसते. ते दोघेही फारसे आपल्या कुटुंबासोबत दिसत नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या कुटुंबाबद्दल फारसं कुणाला ठाऊक नाही. मात्र अतुल याची पत्नी दिसायला अतिशय सुंदर आहे. अतुलच्या पत्नीचं नाव पूनम गोगावले असं आहे. काही दिवसांपूर्वीच अतुलचा वाढदिवस होता. त्यानिमित्त पूनमने खास पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी त्यांचे फोटो शेअर केले होते. .पूनम सोशल मीडियावर सक्रीय आहे. ती कुटुंबीयांसोबतचे अनेक फोटोही सोशल मीडियावर शेअर करत असते. ती दिसायला अतिशय सुंदर आहे. सौंदर्याच्या बाबतीत ती अनेक अभिनेत्रींनादेखील टक्कर देते. तिच्या फोटोंवर नेटकरी लाइक आणि कमेंटचा पाऊस पाडतात. अतुलची पत्नी पूनम ही एक उद्योजिका असून तिचा स्वतःचा असा ज्वेलरी ब्रँड आहे. यासोबतच तिचा स्वतःचा साडीचा ब्रँड देखील आहे. त्या एक उत्कृष्ट नृत्यांगना देखील आहेत. त्यांना एक मुलगादेखील आहे. .अजय अतुल यांच्याबद्दल सांगायचं तर त्यांच्या 'जोगवा' या चित्रपटातील संगीतासाठी त्यांना २००८ मध्ये ५६ वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला होता. हे असे पहिलेच संगीतकार होते ज्यांना मराठी सिनेमासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. 'सैराट' या चित्रपटातील गाण्यांसाठी त्यांनी लॉस एंजेलिसमधील सोनी एमजीएम स्टुडिओमध्ये रेकॉर्डिंग केले. हा पहिला भारतीय चित्रपट होता ज्याचं गाणं या स्टुडिओमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आलं. त्यांनी 'सिंघम', 'अग्निपथ', 'पीके', 'धडक', 'पानीपत' यांसारख्या अनेक हिंदी चित्रपटांनादेखील संगीत दिलं आहे..कोकणातलं जीवन दाखवणाऱ्या युट्यूबर स्वानंदी सरदेसाईला कशी मिळाली 'दशावतार' मध्ये गाण्याची संधी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.