अय्य भाई! भाषा सांभाळ! देवीच्या गाण्यावर शिवी देणाऱ्यावर भडकली गायिका; म्हणाली, 'तोंडाला येईल ते बोलण्यासाठी...

सध्या नवरात्री सुरू आहे. घरोघरी देवीचा जागर केला जातोय. त्यानिमित्ताने अनेक कलाकारांनी देवीची गाणी प्रेक्षकांच्या भेटीला आणली आहेत. त्यात अभिनेत्री मिताली मयेकर, गायिका जुईली जोगळेकर गायक रोहित राऊत आणि लोकप्रिय डान्सर आशिष पाटील यांनीही एक उत्कृष्ट गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आणलं आहे. मात्र या गाण्यावर एका युझरने घाणेरडी कमेंट केली. ज्यामुळे जुईलीचा पारा चढला आणि तिनेही त्याला चांगलंच सुनावलंय. असं काय लिहिलंय युझरने? .रोहित आणि जुईली यांनी या नवरात्रीनिमित्त 'आई अंबाबाई' हे नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आणलं. जुईलीने गायलेलं अतिशय सुंदर असं गाणं आणि आशिष यांनी केलेलं नृत्यदिग्दर्शन याने या गाण्याला चार चांद लावलेत. त्याचा एक व्हिडिओ त्यांनी इंस्टाग्रामवर देखील शेअर केला. मात्र या गाण्याच्या युट्यूब व्हिडिओवर एका युझरने लिहिलं, 'सगळे XXX भरती झालेत गाण्यांमध्ये, देवाच्या गाण्याचा मजाक बनवून ठेवला तुम्ही XXXXX'.' या गाण्यावर अशा प्रकारची कमेंट केल्याने जुईलीनेदेखील त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर दिलंय. आणि त्याचा स्क्रिनशॉट इन्स्टाला शेअर केलाय. .जुईलीने उत्तर देत लिहिलं, 'अय्य भाई! भाषा सांभाळ! तुला नाही बघायचंय तर नको बघू, स्क्रोल डाऊन कर. तुला जे काही बोलायचंय ना ते पर्सनली मेसेज करून पण बोलू शकतोस. इथे भक्तीने, श्रद्धेने काम केलंय. तुमच्यासारखे नल्ले लोक इथे आई अंबाबाईच्या गाण्यावर शिव्या घालत असतील तर ते चालणार नाही. आम्ही आमचं काम कष्ट करून आणि मजा घेऊन करतो. नाचू वाटलं तर नाचतो कारण ते आम्ही क्रिएट केलंय. आम्ही ते गाणं तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय यातही खूप कष्ट आहेत. तुम्हाला तोंडाला काहीही येईल ते बोलण्यासाठी इथे अंगण दिलेलं नाहीये. काम नसतील तर काम कर, आईचा आशीर्वाद मिळेल. तेव्हाच कलेची कदर करशील. आम्ही कलाकार आहोत. आई सरस्वतीचा हात आहे आमच्यावर, ही असली थिल्लरगिरी दुसरीकडे जाऊन कर भावा! इथे नाही!'.यावर रोहितने देखील उत्तर देत लिहिलं, 'अरे वाह आज तुझ्या आईला काय आनंद झाला असेल नाही, की कसा माझा मुलगा मस्त आईवरची शिवी घालतोय इन्स्टाग्रामवर. तेही देवीच्या गाण्यावरच. कसं आहे मित्रा तू आणि तुझ्यासारखे लोक ना, सगळ्या देवांच्या मिरवणुकीत घाणेरडी गाणी लाऊन दारू पिऊन त्यावर नाचता, त्यामुळे एकदा स्वतःला बघावं आणि मग ठोकाव्यात कॉमेंटी लोकांच्या पोस्टवर. .'आम्ही कलाकार लोक आमची गाणी बनवताना पूर्णपणे समर्पित होऊन, मज्जा घेत काम करतो, कारण तुम्हाला मज्जा यावी. पण तुम्हाला जर एखादी गोष्ट आवडत नसेल तर पुढे जा... बघू नका, खेचून कोणीही आणत नाही तुम्हाला! राहिला विषय तुझ्या भाषेचा, तर ती सुधार आणि नसेल सुधारणार तर एकदा स्वत:च्या आईसमोर जाऊन हे बोलून बघ काय म्हणते ती! जिचा उत्सव चालू आहे तिची तरी लाज ठेव.'.राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकणाऱ्या त्रिशाला आला चक्क कमल हासन यांचा फोन; म्हणाले- पुढचा सिनेमा करण्यापूर्वी मला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.