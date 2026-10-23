सुशांत सिंह राजपूतला 'हीलिंग' द्यायला गेल्या होत्या स्मिता जयकर; म्हणाल्या, 'रियाने मेसेज केलेला त्याची तब्येत बिघडतेय'

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या अचानक निधनाने सगळ्यांना धक्का बसला होता. त्याने नैराश्यात येऊन राहत्या घरात फाशी लावून घेतली होती असं निदर्शनात आलेलं. मात्र त्याच्या अशा मृत्यूवर शिक्कामोर्तब होऊ शकलं नाहीये. अशातच आता ज्येष्ठ अभिनेत्री स्मिता जयकर यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत सुशांतबद्दलची एक आठवण सांगितलीये जेव्हा त्या सुशांतवर मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्याला भेटण्यासाठी गेल्या होत्या. सुशांतला आध्यात्मिक उपचारांची (हीलिंग) मदत मिळावी, या उद्देशाने त्यांनी त्याची भेट घेतली होती. त्यानंतर रियाने त्याची तब्येत बिघडतेय असं म्हणत त्यांना फोन देखील केला होता. तेव्हा नेमकं काय घडलेलं?.स्मिता जयकर या अभिनेत्री असण्यासोबतच आध्यात्मिक उपचारक म्हणूनही ओळखल्या जातात. सुशांतची तेव्हाची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हिने त्यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्या सुशांतला भेटायला गेल्या होत्या. सिद्धार्थ कन्नन ला दिलेल्या मुलाखतीत स्मिता जयकर म्हणाल्या, 'जेव्हा सुशांत सिंह राजपूत हिंदुजा रुग्णालयात दाखल होता, तेव्हा मी त्याला हीलिंग देण्यासाठी भेटायला गेले होते. तिथे त्याच्यावर नैराश्यावरील उपचार सुरू होते. रियाने मला फोन केला होता. मी तिच्यासोबत ‘सोनाली केबल’ या चित्रपटात काम केलं होतं. यापूर्वीही आमच्यात या विषयांवर चर्चा झाली होती. त्यामुळे तिला ती गोष्ट आठवली आणि तिने माझ्याशी संपर्क साधला. मी तिला सुशांतला भेटायला येईन, असं सांगितलं.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी त्याला भेटले. तो आनंदी दिसत होता. त्या वेळी कदाचित औषधांचा त्याच्यावर परिणाम झाला असावा. त्याने माझ्याशी खूप छान संवाद साधला. तो आनंदी आणि सकारात्मक वाटत होता. मी त्याला माझ्या आश्रमात आणण्याचा विचार करत होते. तिथे होणाऱ्या एका प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठीही तो तयार होता. मात्र, त्याच रात्री रियाचा त्यांना पुन्हा फोन आला. सुशांतची प्रकृती पुन्हा बिघडत असल्याचं तिने त्यांना कळवलं. त्यामुळे सुशांतला आश्रमात आणण्याची योजना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. अभिनेता म्हणून मी सुशांतची नेहमीच चाहती होते. आमच्या भेटीदरम्यान मी त्याला घट्ट मिठीही मारली होती. त्याच्या निधनाची बातमी समजली, तेव्हा माझ्या मनात विचार आला की तो माझ्याकडे का आला नाही? त्याने पुन्हा माझ्याशी संपर्क का साधला नाही? मी कदाचित त्याला मदत करू शकले असते.' .त्या रियाबद्दल म्हणाल्या, 'त्या काळात रियाच सुशांतसोबत होती आणि त्याला मदत करू इच्छित होती. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये या मुलीला विनाकारण ओढलं गेलं, असं मला वाटतं. मी तिच्यासोबत काम केलं होतं. तेव्हा ती मला खूप प्रेमळ वाटली होती.' सुशांत सिंह राजपूत १४ जून २०२० रोजी वयाच्या ३४व्या वर्षी मुंबईतील वांद्रे येथील निवासस्थानी मृतावस्थेत आढळला होता. सुशांतच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपांनंतर रिया चक्रवर्तीचीही चौकशी झाली होती. लेखातील माहितीनुसार, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) या प्रकरणाशी संबंधित तपासानंतर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. तपासात रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या कथित गुन्हेगारी सहभागाचे पुरावे आढळले नसल्याचं या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं होतं. तपास यंत्रणेने सुशांतच्या मृत्यूला आत्महत्येचं प्रकरण मानलं..माधुरी दीक्षितच्या सासूबाईंनी लपवलेले लग्नाचे फोटो; अभिनेत्रीने सांगितला किस्सा, म्हणाली, 'आजपर्यंत कुणालाच सापडले नाहीत कारण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.