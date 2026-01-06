Premier

दरवेळी हिरोईनचं का नग्न? सिनेमा हिट करायला महिलांना विवस्त्र दाखवणाऱ्यावर स्मिता पाटील यांनी उठावलेला आवाज, म्हणालेल्या...

SMITA PATIL CRITICIZES OBJECTIFICATION OF WOMEN IN CINEMA: स्मिता पाटील यांनी सिनेमात महिलांचा फक्त ग्लॅमर किंवा बॉक्स ऑफिससाठी वापर होण्याविरोधात सडेतोड आवाज उठवला. त्यांनी समांतर सिनेमांमध्ये स्त्रियांचे संघर्ष, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक संदेश दाखवण्यावर भर दिला.
Smita Patil Criticized Objectification of Women in Cinema: सिनेमामध्ये अनेक वेळा बोल्ड सीन दाखवले जातात. दिग्दर्शक नेहमची अभिनेत्रींचे बोल्ड सीन देण्याकडे भर देत असतात. अनेकवेळा अभिनेत्रीला कमी कपड्यांमध्ये दाखवलं जातं. कधी कधी त्यांच्या कपड्यामुळे आणि बोल्ड सीनमुळे अभिनेत्रींना टिकेला सामोरं जावं लागतं. परंतु काही वर्षांपूर्वी अभिनेत्री स्मिता पाटील यांना यावर आवाज उठवला होता.

