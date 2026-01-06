दरवेळी हिरोईनचं का नग्न? सिनेमा हिट करायला महिलांना विवस्त्र दाखवणाऱ्यावर स्मिता पाटील यांनी उठावलेला आवाज, म्हणालेल्या...

Smita Patil Criticized Objectification of Women in Cinema: सिनेमामध्ये अनेक वेळा बोल्ड सीन दाखवले जातात. दिग्दर्शक नेहमची अभिनेत्रींचे बोल्ड सीन देण्याकडे भर देत असतात. अनेकवेळा अभिनेत्रीला कमी कपड्यांमध्ये दाखवलं जातं. कधी कधी त्यांच्या कपड्यामुळे आणि बोल्ड सीनमुळे अभिनेत्रींना टिकेला सामोरं जावं लागतं. परंतु काही वर्षांपूर्वी अभिनेत्री स्मिता पाटील यांना यावर आवाज उठवला होता. .एकेकाळी सिनेमामध्ये ग्लॅमर आणि लैंगिक गोष्टी सिनेमामध्ये दाखवल्या जायच्या. त्या काळात स्मिता पाटील यांनी 'महिलांचा मार्केटिंगसाठी साधन म्हणून वापर करणं चुकीचं असल्याचं' म्हणतं त्याविरोधात आवाज उठवला होता. स्मिता पाटील यांना कधीच दिसण्याची किंवा ग्लॅमरसमध्ये रस नव्हता. त्याचा सिनेमा हा फक्त संघर्ष, वास्तविक जीवन, भावनांचं प्रतिबिंब करणारा असायचा..'लोकांची वृत्ती फार चुकीची'एका जुन्या मुलाखतीमध्ये स्मिता पाटील यांनी उघडपणे सांगितलेलं की, 'सिनेमा फक्त अर्धनग्न महिला पात्रामुळे हिट होतात असं मानणं चुकीचं आहे. तुम्ही नायकाला कधीच नग्न दाखवू शकत नाही. त्यामध्ये काहीच मिळत नाही. पण जर एखादी महिला नग्न दाखवली की, शंभर लोक जास्त येतात. त्या सीनमध्ये प्रेक्षकांना असं भावण्यात येतं की, त्यामध्ये सेक्स आहे. जर अर्धनग्न शरीर असतील तर प्रेक्षक सिनेमा पाहण्यासाठी येतात. ही वृत्ती फार चुकीची आहे. एखादा सिनेमा यशस्वी होण्यामागे त्या सिनेमाचा खरा संदेश असतो. महिलेला नग्न दाखवून सिनेमा हिट होत नाही.'.समांतर सिनेमास्मिता पाटील यांनी त्यांच्या सिनेमातून केवळ सौंदर्यापुरत मर्यादित न राहता, स्वातंत्र्य, संघर्ष, सक्षम व्यक्तीरेखा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या समांतर सिनेमातील व्यक्तीमत्व विशेष ठरलं. त्यांनी त्यांच्या सिनेमातून सत्ता संघर्षांशी झुंजणाऱ्या महिलांच्या कथा दाखवल्या. .वयाच्या ३१ व्या वर्षी निधनस्मिता पाटील यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर 13 डिसेंबर 1986 रोजी त्यांचा अकाली मृत्यू झाला. बाळांतपणानंतरच्या प्रॉब्लेममुळे वयाच्या ३१ व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. त्याचं निधन हे सिनेसृष्टीसाठी मोठा धक्का होता. त्यांची पोकळी आजही कोणी भरु शकलेलं नाही. .'कोरलेलं नाव पुसता येत नाही' भाजप नेते रविंद्र चव्हाणांनी विलासराव देशमुखांवर केलेल्या वक्तव्यावर रितेशचं सडेतोड उत्तर, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.