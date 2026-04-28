'स्मिता पाटील यांच्या बर्फावरील पार्थिवाचा मी मेकअप करत होतो' आर्टिस्ट म्हणाले, 'तिची शेवटची इच्छा...'

DEEPAK SAWANT RECALLS SMITA PATIL'S LAST WISH: मराठी सिनेसृष्टीसह बॉलिवूड गाजवणारी अभिनेत्री स्मिता पाटील यांचं वयाच्या ३१ व्या वर्षी निधन झालं होतं. त्यांच्या जाण्यानं मनोरंजनविश्वला मोठा धक्का बसला होता. स्मिता पाटील यांचं निधन मुलगा प्रतिक बब्बर यांच्या जन्माच्या काही दिवसानंतर झालं होतं. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमात काम केलं होतं. मंडी, अर्थ, अर्ध सत्य यासारख्या सुपरहिट सिनेमात त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली होती. .जेव्हा स्मिता पाटील यांचं निधन झालं त्यावेळी त्यांचा पार्थिवाचा मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत यांनी केला होता. स्मिता पाटील यांना एका विवाहित स्त्रीप्रमाणे निरोप दिला होता. दरम्यान आर्टिक दीपक सावंत यांनी एका मुलाखत स्मिता पाटील यांची आठवण शेअर केली. त्यांनी स्मिता यांच्या पार्थिवाचा रडत रडत शेवटचा श्रृंगार केला होता. असं सांगितलं. .मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत यांनी रील मीट्सला मुलाखत दिली. दीपक यांनी अमिताभ बच्चनसह अनेक मोठ्या बॉलिवूड सिलेब्रिटींसोबत काम केलय. दरम्यान मुलाखतीत स्मिता यांची आठवण काढत ते म्हणाले की, 'स्मिता पाटील खुप वेळा म्हणायच्या की, जेव्हा माझं निधन होईल त्यावेळी माझ्यावर वधूच्या रुपात अंत्यसंस्कार करण्यात यावे. तेव्हा मी तिला खूप रागवायचो की, असं बोलू नको. ती तिच्या आईला सुद्धा असंच म्हणायची. त्या सुद्धा तिला रागवायच्या.'.पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'स्मिता यांच्या मृत्यूनंतर तिची बहीण शिकागोवरुन येणार होती. त्यामुळे स्मिता यांचं पार्थिव दोन दिवस बर्फावर ठेवण्यात आलं होतं. त्यावेळी मला स्मिताच्या आईनं मेकअप किट दिला आणि म्हणाले, तिची शेवटची इच्छा होती विवाहित स्त्री म्हणून जाण्याची. त्यामुळे तिला तयार कर. त्यावेळी तिथं अमिताभ बच्चनसह इतर लोक सुद्धा बसले होते. मला स्मितांच्या आईचं बोलणं एकूण रडू कोसलळं. मी रडू लागलो, रडत रडत मी स्मिताच्या पार्थिवाचा मेकअप केला. तिच्या इच्छेप्रमाणेच मी तिचा शेवटचा मेकअप केला.'.दरम्यान स्मिता पाटील यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्या विवाहित असलेल्या राज बब्बर यांच्या प्रेमात पडल्या होत्या. त्यांना आधी दोन आपत्य होती. त्यावेळी बब्बर यांनी पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता स्मितासोबत लग्न केलं होतं. सध्या तो प्रतीक स्मिता पाटील या नावाने प्रसिद्ध आहे. डिलिव्हरीवेळी स्मिता पाटील यांची प्रकृती बिघडली आणि काही दिवसातच त्यांचा मृत्यू झाला.