"स्मृतीच्या नावाने त्या संपूर्ण कुटूंबाने पैसे उकळले" पलाशसकट सगळ्यांवर निर्मात्याने लावले आरोप !

Palash Muchhal Fraud Case : क्रिकेटपटू स्मृती मानधनाचा एक्स पलाश मुच्छलवर एका निर्मात्याने आर्थिक फसवणुकीचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्याबरोबरच त्याने त्याच्या आई आणि बहिणीचीही पोलखोल केली.
Marathi Entertainment News : क्रिकेटपटू स्मृती मानधनाचा एक्स आणि बॉलिवूड निर्माता, गायक आणि अभिनेता पलाश मुच्छलवर सांगलीमध्ये आर्थिक फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता विज्ञान माने ही तक्रार दाखल केली.

