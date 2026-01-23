"स्मृतीच्या नावाने त्या संपूर्ण कुटूंबाने पैसे उकळले" पलाशसकट सगळ्यांवर निर्मात्याने लावले आरोप !

Marathi Entertainment News : क्रिकेटपटू स्मृती मानधनाचा एक्स आणि बॉलिवूड निर्माता, गायक आणि अभिनेता पलाश मुच्छलवर सांगलीमध्ये आर्थिक फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता विज्ञान माने ही तक्रार दाखल केली. .नुकतीच विज्ञान याची अनेक चॅनेलला मुलाखत दिली. टीव्ही 9 मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने पलाश मुच्छलच्या कुटूंबावर आरोप केले आहेत. खोटी वचनं, ब्लॅकमेलिंग आणि चॅरिटीच्या नावाने टॅक्स टाळणे असे अनेक आरोप केले आहेत. .विज्ञान आणि स्मृतीचा संबंध काय ? विज्ञान हा स्मृती मानधनाचा बालपणीचा मित्र आहे. तो व्यवसायाने फिल्म फायनान्सर आहे. पलाशबरोबर त्याची ओळख स्मृतीच्या वडिलांनी करून दिली होती. त्यावेळी पलाश सांगलीला गेला होता. .विज्ञानचे आरोप विज्ञानने मुलाखतीमध्ये उघड केलं की, तो 5 डिसेंबर 2024 मध्ये पलाशला भेटला. याच काळात त्यांच्यात सिनेमाविषयी चर्चा झाली आणि विज्ञानने पलाशला सिनेमा बनवण्यासाठी पैसे दिले. त्या बदल्यात पलाशने सहा महिन्यात सिनेमा बनवून तो विकून नफ्यासह पैसे परत करण्याचं वचन दिलं. शूटिंग झाल्यावर 8 महिन्यांनी विज्ञान जेव्हा पैशांची मागणी करण्यासाठी पलाशच्या घरी गेल्या तेव्हा पलाशच्या आईने सिनेमाचं बजेट वाढल्याचं सांगितलं. जे आधी 55 लाख रुपये होतं ते नंतर दीड कोटी रुपये असल्याचं त्यांनी सांगितलं. .पण नंतर वर्षभर पलाशला सतत संपर्क करूनही त्याच्याकडून कोणत्याही प्रकारे रक्कम परत मिळाली नाही. काही काळाने पलाशने विज्ञानला वचन दिलं की तो स्मृतीशी लग्न झाल्यावर पैसे परत करेल. पण ते ही घडलं नाही. .स्मृतीशी लग्न मोडल्यावर पलाशने त्याला पूर्णपणे दुर्लक्षित केलं. पैसे परत करण्यास सांगितल्यावर त्याने अडकवण्याची धमकी दिली. काही काळाने त्याने विज्ञानला ब्लॉक केलं आणि पलाशच्या आईनेही त्याला ब्लॉक केलं. .अमर उजालाला दिलेल्या मुलाखतीत विज्ञान म्हणाला की,"मी फक्त जे काही पैसे दिलेले ते मागितले. मी या चित्रपटात गुंतवणूकदार होतो. पलाशने चित्रपट विकला किंवा न विकला तरी तो माझे पैसे सहा महिन्यांत परत करेल असे त्याने मला वचन दिले होते. मी बराच वेळ वाट पाहिली, पण आता, जेव्हा माझ्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता, तेव्हा मी न्यायालयात धाव घेतली आणि त्याच्याविरुद्ध लेखी तक्रार दाखल केली.पोलीस आता प्रक्रिया पुढे नेतील. माझ्याकडे सर्व व्यवहारांचे पुरावे, चॅट स्क्रीनशॉट आणि त्याच्या ब्लॅकमेलिंग मेसेजचे पुरावे आहेत. तो मला सांगत म्हणालेला की मना आणखी दहा लाख रुपये द्या नाहीतर मी तुला एकही रुपया देणार नाही.".तर पलाशच्या आईवरही विज्ञानने आरोप केले आहेत. त्याच्या आईने सिनेमातून त्याने साकारलेलं पात्र काढून टाकण्याची धमकी दिल्याचं त्याने सांगितली. याशिवाय पैशांसाठीही त्यांनी मला त्रास दिला असं त्याने सांगितलं. .तर बहीण पलकच्याही चॅरिटी फाउंडेशनवर फसवणुकीचा आरोप केला आहे. "पलक त्यांच्या सर्व उत्पन्नावर 30% आयकर भरावा लागतो. त्यामुळे नोंदणीकृत संस्थेच्या नावावर दान दाखवून त्याचा कर वाचवतात. वैद्यकीय उपचारांच्या नावाखाली ते लोकांकडून ते पैसेसुद्धा गोळा करतात. वास्तविकता अशी आहे की जर त्यांना 10 कोटी रुपये मिळाले तर ते 3 कोटी रुपये दान म्हणून दाखवतात, नंतर ते ऑपरेशनसाठी बिल तयार करतात आणि उर्वरित स्वतःसाठी ठेवतात.".विज्ञानच्या या आरोपावर मुच्छल कुटूंब प्रतिक्रिया देणार का ? याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. स्मृतीशी लग्न मोडल्यावर पलाशला ट्रोल करण्यात आले होते. आता या आरोपांमुळे त्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. .तान्हाजी फेम देवदत्त नागे अभिनेता होण्यापूर्वी करायचा हे काम ;जुने दिवस सांगताना म्हणाला..