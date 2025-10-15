Tanya Mittal Case: तान्या मित्तलच्या अडचणीत वाढ! फसवणुकीचा गंभीर आरोप अन्...; सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरकडून तक्रार दाखल

बिग बॉस १९ ची स्पर्धक तान्या मित्तल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी तिचे चर्चेत येण्याचे कारण गेम किंवा शो नाही तर तिच्यावरील फसवणुकीचे आरोप आहेत. मुंबईतील प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अन्सारी यांनी ग्वाल्हेरमधील पोलीस सार्वजनिक सुनावणीत तान्या मित्तलविरुद्ध लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत फैजानने तान्याविरुद्ध अनेक गंभीर आरोप केले आहेत..मंगळवारी एसएसपी कार्यालयात तक्रार दाखल करताना फैजान अन्सारी यांनी आरोप केला की, ग्वाल्हेरची रहिवासी तान्या मित्तल ही "बिग बॉस" मधील सर्वात वादग्रस्त स्पर्धकांपैकी एक आहे. फैजानने तान्यावर लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. शिवाय फैजानने आपल्या तक्रारीत असाही दावा केला आहे की, तान्याने "बिग बॉस" शो दरम्यान तिच्या कुटुंबाबद्दल आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल शेकडो खोटे बोलले..Hemant Birje: सुरक्षा रक्षक ते बॉलिवूड स्टारपर्यंत प्रवास; 'टारझन' म्हणून ओळख... मग अभिनेते हेमंत बिर्जेंची कारकीर्द का उद्ध्वस्त झाली?.फैजान अन्सारी यांनी त्यांच्या लेखी तक्रारीत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बलराजला तान्याचा प्रियकर म्हणून ओळखले. तान्याने बलराजला खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवले. तुरुंगात पाठवले असा आरोप त्यांनी केला. फैजान अन्सारी यांनी पोलिसांना तान्या मित्तलविरुद्ध एफआयआर नोंदवून तिला अटक करण्याची विनंती केली..फैजान अन्सारी यांनी यापूर्वी पूनम पांडे, राखी सावंत, उर्फी जावेद, बिग बॉस विजेता एल्विश यादव आणि आसिफ मिर्जाझ यांच्यासह अनेक प्रसिद्ध सेलिब्रिटींविरुद्ध तक्रारी दाखल करून बातम्यांमध्ये स्थान मिळवले आहे. फैजानने पूनम पांडेच्या खोट्या कर्करोगाच्या पोस्टबद्दल कानपूरमध्ये पोलीस तक्रार देखील दाखल केली आहे. जी त्याच्या सक्रियतेचे प्रदर्शन करते..पैसे घेतले; पण कार्यक्रमाला गेले नाही, हॉटेलमध्येच मद्यधुंद अन्... बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल.हा नवा आरोप "बिग बॉस १९" स्पर्धक तान्या मित्तलच्या अडचणीत भर घालत असल्याचे दिसून येत आहे. फैजान अन्सारी यांनी पोलिसांना तान्या मित्तलविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची आणि तिच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.