Premier

Tanya Mittal Case: तान्या मित्तलच्या अडचणीत वाढ! फसवणुकीचा गंभीर आरोप अन्...; सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरकडून तक्रार दाखल

Faizan Ansari On Tanya Mittal: बिग बॉस फेम तान्या मित्तलवर फसवणुकीचा आरोप दाखल करण्यात आला आहे. ग्वाल्हेरचे रहिवासी फैजान अन्सारींनी तक्रार दाखल केली आहे.
Faizan Ansari vs Tanya Mittal

Faizan Ansari vs Tanya Mittal

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बिग बॉस १९ ची स्पर्धक तान्या मित्तल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी तिचे चर्चेत येण्याचे कारण गेम किंवा शो नाही तर तिच्यावरील फसवणुकीचे आरोप आहेत. मुंबईतील प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अन्सारी यांनी ग्वाल्हेरमधील पोलीस सार्वजनिक सुनावणीत तान्या मित्तलविरुद्ध लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत फैजानने तान्याविरुद्ध अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.

Loading content, please wait...
Social Media
crime
fraud news
Fraud case news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com