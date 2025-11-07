Love You Muddu: सोलापूरच्या ‘रिलस्टार’ची प्रेमकहाणी ‘लव्ह यू मुद्दु’, आता मोठ्या पडद्यावर झळकणार!

Kannada Film Love You Muddu Release: सोलापूरच्या 'रीलस्टार' ची 'रिअल लव्हस्टोरी' शुक्रवारी (ता. ७) कर्नाटकातल्या चित्रपटगृहांमधील पडद्यावर झळकणार आहे. आकाश नारायणकर व अंजली शिंदे या युवा दाम्पत्याच्या प्रेमकथेवर आधारित 'लव्ह यू मुद्दु' या कन्नड चित्रपटाने शीर्षकासह आशयामुळे महाराष्ट्रातील सीमाभागासह कन्नड सिनेरसिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत..किशन एंटरटेनमेंटचे कुमार यांनी या चित्रपटाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच एक प्रेमकथा पडद्यावर आणली आहे. विशेषतः सत्य घटनेवर आधारित कथेला दृश्यरूप दिले आहे. सोलापुरातील आकाश नारायणकर व अंजली शिंदे या युवा दाम्पत्याची हृदयस्पर्शी संघर्षमय कथा लव यू मुहू चित्रपटाच्या रूपात प्रेक्षकांसमोर अवतरणार आहे. या चित्रपटात आकाश- अंजली यांची जोडी सिद्ध मुलिमनी व रेश्मा यांनी साकारली आहे..Konkan Diva Fort: रायगडच्या शेजारील गुप्त किल्ला, जेथे निसर्ग थांबतो; येत्या सुट्टीत नक्की भेट द्या!.आकाश-अंजलीच्या जीवनात काय घडले ?पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमी चालवणारा आकाश अंजलीच्या प्रेमात पडला अन् नंतर कुटुंबीयांच्या संमतीने ठरवून तिच्याशी विवाहबद्ध झाला. मात्र, लग्नानंतर वर्षभराने देवदर्शनाला गेल्यावर घडलेल्या अपघातानंतर अंजलीला ब्रेन ट्यूमर असल्याचे निदान झाले. तोपर्यंत आपल्या सुखी संसारात पुढे काय वाहून ठेवले आहे, याची कल्पना नसलेल्या या दाम्पत्याची संघर्षपूर्ण कहाणी असलेला 'लव्ह यू मुड्डू' चित्रपट पडद्यावर पाहणेच इष्ट ठरेल. प्रेमच सर्वस्व हे सिद्ध केलेल्या आकाश आणि अंजली या युवा दाम्पत्याच्या जीवनातल्या चढ-उतारांची कहाणी या चित्रपटात मांडली आहे..मराठीत डबिंग, पार्ट टू आणणारट्रेलर व गाणी रिलीज झाल्यानंतर प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. कन्नडमधील हा चित्रपट मराठीतही आणण्याचा विचार आहे. तसेच याचा पार्ट टू ही बनविणार असल्याचे निर्माता-दिग्दर्शक कुमार यांनी सांगितले. .CAT 2025 Exam: CAT 2025 परीक्षा 30 नोव्हेंबरला; निकाल जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर होणार.माझ्या "रील्स "ना मोठा प्रतिसाद मिळतो. आमची "रिअल स्टोरी कधी मोठ्या पडद्यावर येईल, याची कल्पनाही केली नव्हती. आम्ही उभयतांनी केलेला संघर्ष कोट्यवधी सिनेरसिकांसमोर येत आहे. सध्या या चित्रपटाचा ट्रेलर सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे, याचा खुप आनंद होत आहे.- आकाश नारायणकर, रीलस्टार, सोलापूरआम्हा दाम्पत्यांच्या जीवनातील सत्य घटनेवर आधारित चित्रपट बनवल्याचा आनंद आहे. त्याशिवाय माझ्या पतीने माझ्यासाठी केलेला संघर्ष चित्रपटाच्या रूपातून लोकांसमोर येत आहे. त्यामुळे मला खूप भारी वाटते.- अंजली शिंदे नारायणकररीलस्टार आकाश व अंजलीची संघर्षगाथा जेव्हा ऐकली तेव्हाच हा चित्रपट करायचे ठरते. लव्ह यु मुडु हा भावनिक चित्रपट आहे. त्यांच्या जीवनातील भावबंधाला स्पर्श करणारा हा चित्रपट पाहून सिनेमागृहातून बाहेर पडणाऱ्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू येतील, याची खात्री आहे. आज पती पत्नीतील प्रेमाचे बंध सैल होत असताना हा चित्रपट एकमेकांबाबतच्या समर्पणावर भाष्य करणार आहे.- कुमार, निर्माता दिग्दर्शक, बंगळुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.