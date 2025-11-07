Premier

Love You Muddu: सोलापूरच्या ‘रिलस्टार’ची प्रेमकहाणी ‘लव्ह यू मुद्दु’, आता मोठ्या पडद्यावर झळकणार!

Solapur Reels Star Akash and Anjali Narayankar’s Love Story: सोलापूरच्या 'रीलस्टार' ची 'रिअल लव्हस्टोरी' शुक्रवारी (ता. ७) कर्नाटकातल्या चित्रपटगृहांमधील ७० मिमी पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे
Solapur Reels Star Akash and Anjali Narayankar’s Love Story

Solapur Reels Star Akash and Anjali Narayankar’s Love Story

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Kannada Film Love You Muddu Release: सोलापूरच्या 'रीलस्टार' ची 'रिअल लव्हस्टोरी' शुक्रवारी (ता. ७) कर्नाटकातल्या चित्रपटगृहांमधील पडद्यावर झळकणार आहे. आकाश नारायणकर व अंजली शिंदे या युवा दाम्पत्याच्या प्रेमकथेवर आधारित 'लव्ह यू मुद्दु' या कन्नड चित्रपटाने शीर्षकासह आशयामुळे महाराष्ट्रातील सीमाभागासह कन्नड सिनेरसिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Films
south film
solapur city
Filmcity
Kannada organizations
kannada movie
Solapur
Kannada film industry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com