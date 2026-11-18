प्रसिद्ध गायिका सोना मोहापात्रा (Sona Mohapatra) आणि बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खान यांच्यातील दशकाहून जुना वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. सलमान खानच्या आगामी 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' (Maatrubhumi: May War Rest in Peace) या चित्रपटातील 'तेरी सेक्सी ब्युटी' हे गाणे प्रदर्शित झाल्यानंतर सोनाने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत सलमानच्या गायकीवर आणि गाण्याच्या बोलांवर बोचरी टीका केली आहे.."दोन पेग मारून विमान बनण्याबद्दल गातोय..."आपल्या व्हिडिओमध्ये गाण्याची खिल्ली उडवत सोना म्हणाली की, "मिस्टर खान यांचा हा नवीन 'मास्टरपीस' अशा चित्रपटातून आहे, जो कथितपणे आपल्या सैनिकांच्या बलिदानावर आधारित आहे; आणि आपला सुपरस्टार इथे दोन पेग पिऊन विमान बनण्याबद्दल गाणे गात आहे.".Youngest Demat Account Holder : वय अवघे ६ दिवस अन् थेट शेअर बाजारात एन्ट्री! १२ दिवसांचा जुना रेकॉर्ड मोडत दिल्लीच्या चिमुकल्याने रचला नवा विश्वविक्रम.सलमानशी पंगा घेतल्यामुळे तुझे बॉलिवूड करिअर उद्ध्वस्त झाले, असे म्हणत गेल्या १० वर्षांत आपल्याला सहानुभूती दाखवणाऱ्यांनाही तिने सणसणीत टोला लगावला. "मी या अशा कलाविश्वाला मुकले का? गेल्या १० वर्षांकडे मागे वळून पाहता, नेमके कोणाच्या करिअरला त्या सर्व सहानुभूतीची गरज आहे, हेच मला समजत नाही," असे तिने सुनावले. तसेच पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये बॉलिवूडमधील पार्श्वगायनाला तिने 'सुमारपणा' आणि 'शाही दरबार' म्हणत आपण स्वतःचे स्वतंत्र संगीत आणि शो उभारल्याचे सांगितले..२०१६ च्या 'सुल्तान' वादाची आणि धमक्यांची आठवणया पोस्टमध्ये सोनाने २०१६ आणि २०१९ मधील जुन्या वादांनाही उजाळा दिला. २०१६ मध्ये 'सुल्तान' चित्रपटाच्या शूटिंगचा थकवा बलात्कार पीडितेच्या वेदनेशी जोडल्याबद्दल सोनाने सलमानवर टीका केली होती. त्यानंतर तिला बलात्काराच्या धमक्या, मॉर्फ केलेले अश्लील फोटो आणि आईसह कुटुंबीयांनाही शिवीगाळ सहन करावी लागली होती; याप्रकरणी तिने पोलीस तक्रारही दाखल केली होती..पोस्ट ऑफिसची ही जबरदस्त योजना! ५ वर्षांच्या गुंतवणुकीवर मिळतेय ५ लाखांहून अधिक व्याज.पुढे २०१९ मध्ये प्रियांका चोप्राने लग्नासाठी 'भारत' चित्रपट सोडल्यावरून सलमानने तिची खिल्ली उडवली असता, त्यावरही तिने आवाज उठवला होता, असे तिने नमूद केले आहे. दरम्यान, अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित आणि सलमान खान व चित्रांगदा सिंह अभिनीत 'मातृभूमी' चित्रपट ४ डिसेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार असून, गाण्यातील प्रसंग हा जवानांनी आपल्या पत्नींची स्तुती करण्याचा भाग असल्याचे सलमानने यापूर्वी ट्रेलर लाँचला स्पष्ट केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.