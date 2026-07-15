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"गाडीच्या आतपर्यंत येऊ नका!" पापाराझींवर संतापली सोनाक्षी सिन्हा; म्हणाली, "थँक्यू, बाय... पण मागे व्हा!"

SONAKSHI SINHA VIRAL VIDEO:आकांक्षा कपूरच्या लग्नाच्या रिसेप्शननंतर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
SONAKSHI SINHA VIRAL VIDEO

SONAKSHI SINHA VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SONAKSHI SINHA PAPARAZZI: कलाकार आणि पापाराझींची नेहमीच चर्चा होताना पहायला मिळते. कार्यक्रमांमध्ये नेहमीच माध्यमांशी आणि पापाराझींशी अत्यंत हसतमुखाने संवाद साधणारी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाचा एक नवीन व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतोय. ती आकांक्षा कपूरच्या लग्राच्या रिसेप्शन पार्टीला गेली होती. पार्टी संपवून जेव्हा सोनाक्षी बाहेर पडली आणि आपल्या कारच्या दिशेने जाऊ लागली, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या पापाराझींनी तिचे फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी थेट तिच्या गाडीपर्यंत धाव घेतली.

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