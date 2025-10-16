Video: बाबो...! सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नंट? पती झहीर इक्बालने पापाराझींसमोर तिच्या पोटावर हात ठेवला आणि...

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा नेहमीच चर्चेत असते. तसंच ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असते. सोनाक्षीने झहीरसोबत लग्न केल्यानंतर प्रचंड चर्चेत आली होती. त्यांच्यासोबत लग्न केल्यानंतर तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. लग्नाच्या वेळी तिने आणि झहीरने मोठी पार्टी सुद्धा केली होती. अशातच सोनाक्षी सोशल मीडियावर नेहमीच चाहत्यांना आपले अपडेट्स देत असते. झहीरसोबतचे मजेशीर व्हिडिओ नेहमीच ती शेअर करत असते..दरम्यान आता बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या घरी दिवाळीची पार्टी सुरु झालीय. दरम्यान नुकतीच रमेश तौरानी यांच्या घरी दिवाळीची पार्टी झाली. या सेलिब्रेशनमध्ये अनेक कलाकार सहभागी झाले होते. तेव्हा हृतिक रोशन, सोनाक्षी सिन्हा, झहीरसह अनेक कलाकार उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पापाराझीसमोर फोटो सुद्धा काढले. त्यावेळी सोनाक्षी आणि झहीरने असं काही केलं की, सोशल मीडियावर सोनाक्षीच्या प्रेग्नेंसीबाबत चर्चा रंगू लागल्या..सोनाक्षी सिन्हा खरंच प्रेग्नेंटया पार्टीतील सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीरचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सोनाक्षीने सोनरी आणि ऑफ व्हाइट रंगाचा ड्रेस घातला होता. तसंच झहीरने सुद्धा ब्लू कलरचा कर्ता पायजमा घातला होता. पापाराझीसमोर फोटो काढताना झहीरनं असं काही केलं की, सगळे शॉक झाले. तसंच सोनाक्षी सुद्धा गोंधळात पडली. तिचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .सोनाक्षी आणि झहीर जेव्हा पापाराझीसमोर फोटो काढत होते. त्यावेळी झहीरने सोनाक्षीच्या पोटाला स्पर्श केला. तसंच तिचं बेबी बंप लपवण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला. तेव्हा सोनाक्षीने झहीरकडे आश्चर्याने पाहिलं, आणि त्याच्यावर मोठ्याने ओरडली. त्यावेळी दोघेही एकमेकांकडे पाहून हसू लागले. तेव्हा सोनाक्षीने त्याला रोखलं. नंतर झहीर हसत सर्वांना म्हणाला, ही सर्व नाटक आहे. सिरिअरली घेऊ नका. .दरम्यान आता नेटकऱ्यांमध्ये हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. नेटकरी त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करताना पहायला मिळताय. एका नेटकऱ्याने लिहलय की, 'झहीर फार मजेशीर आहे.' तर दुसऱ्या नेटकऱ्यानं लिहलय की, 'त्याने सगळ्या अफवांना पुर्णविराम दिला आहे.' तर अजून एक नेटकरी म्हणतोय, 'दोघेही किते गोंडस आणि मजेशीर आहेत.' सध्या त्यांच्या व्हिडिओची सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..'श्री' की 'जान्हवी' सगळ्यात जास्त संपत्ती कोणाकडे? तेजश्री प्रधान की शंशाक केतकर कोण आहे वरचढ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.