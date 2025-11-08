Movie Review : जटाधरा - गुढ-रहस्याची उत्तम गुंफण

Bollywood News : आपल्या देशामध्ये अनेक प्रसिद्ध देवस्थान आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे केरळमधील पद्मनाभ स्वामी मंदिर. या मंदिराच्या बंद तळघरामधील रहस्य अजूनही सगळ्यांना बुचकळ्यात टाकणारे आहे. या मंदिराच्या तळघरात अफाट संपत्ती आहे आणि ती शोधण्याचा किंवा ते तळघर उघडण्याचा कुणी प्रयत्न केला तर आपत्ती वा मोठे संकट ओढवू शकते, अशी आख्यायिका आहे. .त्यावरच आधारित 'जटाधारा' हा चित्रपट बनविण्यात आला आहे. हा चित्रपट तेलगू आणि हिंदी अशा दोन भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शिरोडकर आणि सुधीर बाबू यांची प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट म्हणजे एक काल्पनिक थ्रिलर आहे. .पौराणिक आख्यायिका आणि दैवी गुढवाद यांचा संगम असलेला आणि गुढ-रहस्याची उत्तम गुंफण असलेला चित्रपट आहे. त्याचबरोबर विज्ञानाची उत्तम सांगड घालण्यात आली आहे.ही कथा शिवा (सुधीर बाबू) याच्याभोवती फिरणारी आहे. शिवा हा एका कार्पोरेट कंपनीमध्ये कामाला असतो आणि आपल्या मित्रांसमवेत तो कधी कधी भुतांशी संबंधित प्रकरणे सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असतो. त्याचा भूत पिशाच्च या बाबींवर काही विश्वास नसतो. त्याच्या मते भूत-आत्मा अशा काही गोष्टी अस्तित्वामध्ये नसतात. माणूस आपल्या मनातील भीतीमुळे घाबरत असतो, असे त्याला वाटत असते. .भूत-पिशाच्च नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी तो भूतबाधा झालेल्या ठिकाणी जातो. याच ठिकाणी त्याच्या पालकांचा आत्मा असतो. त्याच्या काकूने (शिल्पा शिरोडकर) तिच्याच घऱात असलेला सोन्याचा खजिना शोधण्यासाठी एक विधी केलेला असतो आणि त्यामध्ये त्याने त्याचे पालक गमावलेले असतात. या खजिन्याचे संरक्षण धन पिशाचिनी (सोनाक्षी सिन्हा) करीत असते. मग शिवा या धन पिशाचीनीबरोबर सामना कसा करतो... भूतबाधा झालेल्या ठिकाणी तो आत्म्यांचा शोध घेतो का.. भूत नसतात हे सिद्ध करण्यासाठी तो काय करतो... वगैरे प्रश्नांची उत्तरे या चित्रपटात आहेत..दिग्दर्शक वेंकट कल्याण आणि अभिषेक जायस्वाल यांनी या पौराणिक आख्यायिकेला श्रद्धा आणि विज्ञानाची उत्तम जोड दिली आहे. या कथेतील रहस्य असे काही गुंफलेले आहे की चित्रपट शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारा झाला आहे. व्हीएफएक्स आणि एआय तंत्राचा पुरेपूर वापर या चित्रपटामध्ये करण्यात आला आहे. .सुधीर बाबूने शिवाच्या भूमिकेत उत्तम कामगिरी केली आहे. त्याने शिवाच्या भूमिकेचे बेअरिंग छान पकडले आहे. सोनाक्षी सिन्हाचे या चित्रपटाद्वारे तेलगू चित्रपटसृष्टीमध्ये पदार्पण झाले आहे आणि तिनेही उत्तम काम केले आहे. दैवी क्रोध वगैरे तिने आपल्या भूमिकेतून भयानकरीत्या दर्शविला आहे. शिल्पा शिरोडकरची नकारात्मक भूमिका आहे. लोभी आणि लालची अशी तिची भूमिका आहे आणि तिने ती सहजरीत्या साकारली आहे. सिताराच्या भूमिकेत अभिनेत्री दिव्या खोसला आहे. परंतु तिच्या वाट्याला काही मोजकेच सीन्स आलेले आहेत आणि त्यामध्ये ती चमकून गेली आहे. अन्य कलाकारांनीदेखील आपापली कामे उत्तमरीत्या बजावली आहेत. .चित्रपटाचा पूर्वार्ध कथानक खुलविण्यात गेला आहे. मात्र उत्तरार्धात कथा वेगाने पुढे सरकते आणि क्लायमॅक्सला वेगळ्याच पातळीवर पोहोचते. तांत्रिक बाबीमध्ये चित्रपट उत्तम बनलेला आहे. चित्रपटाच्या पार्श्वसंगीताने वेगळीच रंगत आणलेली आहे. एकूणच काय तर रहस्याची उत्तम गुंफण असलेला चित्रपट आहे..Video : थाटात पार पडला जयवंत वाडकरांच्या लेकीचा साखरपुडा ! मल्याळी जावई आणि स्वामी समर्थांचं कनेक्शन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.