Premier

सोनाली कुलकर्णीच्या भावाचं निधन; भावुक पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ‘तु हे जग सोडून...’

SONALEE KULKARNI’S COUSIN ANIRUDDHA PASSES AWAY: मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिच्या चुलत भावाचा अनिरुद्धचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. सोशल मीडियावर भावासोबतचे फोटो शेअर करत सोनालीने एक भावनिक पोस्ट लिहिली आहे.
SONALEE KULKARNI’S COUSIN ANIRUDDHA PASSES AWAY

SONALEE KULKARNI’S COUSIN ANIRUDDHA PASSES AWAY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Sonalee Kulkarni Shares Heartfelt Instagram Post After Brother’s Death: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिच्या भावाचं निधन झालं आहे. सोशल मीडियावर एक भावुक पोस्ट शेअर करत तिने ही दु:खद बातमी चाहत्यांना दिली आहे. सोनालीच्या चुलत भावाचं अनिरुद्धचं निधन झालं आहे. त्यांच्या जाण्याने कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. भावाच्या आठवणीत सोनाली सुद्धा भाऊक झाली होती.

Loading content, please wait...
Sonalee Kulkarni
death
Marathi Actress
Brothers
Entertainment news
marathi entertainment
Cousin
instagram post

Related Stories

No stories found.