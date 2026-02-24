सोनाली कुलकर्णीच्या भावाचं निधन; भावुक पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ‘तु हे जग सोडून...’

Sonalee Kulkarni Shares Heartfelt Instagram Post After Brother’s Death: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिच्या भावाचं निधन झालं आहे. सोशल मीडियावर एक भावुक पोस्ट शेअर करत तिने ही दु:खद बातमी चाहत्यांना दिली आहे. सोनालीच्या चुलत भावाचं अनिरुद्धचं निधन झालं आहे. त्यांच्या जाण्याने कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. भावाच्या आठवणीत सोनाली सुद्धा भाऊक झाली होती. .सोनालीनं तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर भावासोबतचे काही फोटो शेअर केलेत. तसंच या पोस्टमध्ये तिने भावासाठी असलेल्या भावना सुद्धा व्यक्त केल्यात. ती म्हणाली, 'आमचा अन्नुमा... तु हे जग सोडून चांगल्या ठिकाणी गेलास. तुझ्या आत्म्याला शांती लाभो. तिथे तुला वेदनारहित आयुष्य मिळो. सर्वांत निर्मळ मनाचा, जीव लावणारा निरागस व्यक्ती होतास. तुझं सगळ्यांशीच नातं खुप छान होतं. तु सगळ्यांवर निस्वार्थ प्रेम केलस. तुला सगळी गाणी माहित असायची. तसंच तुझ्या हातचा चहा.... तु जसा होतास तसाच शेवटपर्यंत तसाच राहिला. ओम शांती...'.सोनालीच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी कमेंट्स करत दु:ख व्यक्त केलय. तसंच अनेकांनी सोनाली आणि तिच्या कुटुंबियांना या दु:खातून बाहेर येण्यासाठी बळ मिळो अशी प्रार्थनाही केलीय. दरम्यान सोनालीच्या भावाच्या निधनानंतर अनेकांनी कमेंट्स करत श्रद्धांजली अर्पण केलीय. .'लोक देव समजून माझ्या पाया पडायचे' जय जय स्वामी समर्थ मालिकेबद्दल सांगताना अक्षय मुदवाडकर म्हणालेले, 'त्यावेळी अंगावर काटा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.