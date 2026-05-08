आई-मुलींची गोष्ट सांगणारा तिघी सिनेमा लवकरच येणार ओटीटीवर ! कधी-कुठे घ्या जाणून

Marathi Entertainment News : चित्रपटगृहातील प्रदर्शनादरम्यान समीक्षकांची प्रशंसा आणि प्रेक्षकांचे अमाप कौतुक लाभलेला 'तिघी' 15 मे 2026 रोजी ZEE5 वर वर्ल्ड डिजिटल प्रीमिअरसह जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सज्ज आहे. ही कलाकृती सुप्री अॅडव्हर्टायझिंग अँड एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड निर्मित असून दिग्दर्शिका जीजिवीशा काळे यांचा पहिला चित्रपट आहे. तिघी हे कौटुंबिक गुंतागुंत, शांतता आणि नातेसंबंधांना आकार देणाऱ्या न सांगितलेल्या सत्यांचा शोध घेणारे भावनिकदृष्ट्या भारलेले मराठी नाट्य आहे..हा चित्रपट स्वाती रानडे-कर्णिक [नेहा पेंडसे बायस] या 40 वर्षीय महिलेचा मागोवा घेतो. जिचे मुंबईतील स्थिर जीवन वाढत्या वैयक्तिक आणि आर्थिक दबावाखाली उलगडण्यास सुरुवात होते. जेव्हा तिला कळते की तिची विभक्त झालेली आई, हेमलता रानडे [भारती आचरेकर] हिच्या आयुष्याचा शेवट जवळ येत आहे, तेव्हा स्वाती तिच्या बऱ्याच काळापासून मागे राहिलेल्या भूतकाळाला सामोरे जाण्यासाठी पुण्यातील तिच्या बालपणीच्या घरी परतते. तिथे ती आणि तिची धाकटी बहीण सारिका [सोनाली कुलकर्णी] पुन्हा एकत्र येतात. सारिका ही आजारी आईची काळजी घेत असते. आरोप, निराकरण न झालेला संताप आणि दीर्घकाळ दडपलेल्या जखमांमुळे पुनर्मिलन तणावपूर्ण आणि भावनिक होते. तीन स्त्रिया अपराधीपणा, राग आणि असहायतेशी झुंज देत असताना, आई स्वत:चे शेवटचे दिवस त्यांच्यापासून दूर आश्रमात घालवण्याची इच्छा व्यक्त करते. तेव्हा त्यांच्या नाजूक बंधाची कसोटी तीव्र होते..आठवणी आणि शांततेने भरलेल्या घरात वसलेले, तिघी हे कुटुंब त्याग, रहस्ये आणि भावनिक अंतराच्या शक्तींद्वारे काय सहन करतात याचा एक मर्मस्पर्शी शोध कलाकृती घेते. याच शक्ती त्यांच्यात बंध निर्माण करतात आणि खंडित करू शकतात..भारती आचरेकर, नेहा पेंडसे बायस आणि सोनाली कुलकर्णी यांच्यासह निपुण धर्माधिकारी, जैमिनी पाठक, पुष्कराज चिरपुटकर, सुव्रत जोशी, मृण्मयी गोडबोले आणि संजय मोने यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात अत्यंत सकस अभिनय वठवला आहे. जो या अनेक पदरी असलेल्या कथेला प्रामाणिकता आणि भावनिक सखोलता देतो..प्रीमिअरबद्दल बोलताना हेमा व्ही. आर., चीफ चॅनेल ऑफिसर-झी मराठी आणि बिझनेस हेड-ZEE5 मराठी म्हणाल्या, "ZEE5 मध्ये आम्ही मानवी अनुभव आणि भावनिक सत्यांमध्ये खोलवर रुजलेल्या कथा सांगण्यास वचनबद्ध आहोत. 'तिघी' हा एक जिव्हाळ्याचा आणि विचार करायला लावणारा चित्रपट आहे. ही कलाकृती प्रामाणिक तसेच संवेदनशीलतेने कौटुंबिक नातेसंबंधांचा शोध घेते. तिचा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमिअर सादर करताना आणि ही आकर्षक कथा जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवताना आम्हाला आनंद होत आहे.".दिग्दर्शिका जीजिवीशा काळे पुढे म्हणाली "तिघी ही एक सखोल वैयक्तिक कथा असून कुटुंबांमधील शांतता आणि भावनिक गुंतागुंत प्रतिबिंबित करते. माझा असा विश्वास आहे की जे वैयक्तिक आहे ते देखील सार्वत्रिक आहे आणि हा चित्रपट प्रामाणिकपणे व असुरक्षिततेने कथा सांगण्याचा माझा प्रयत्न आहे. चित्रपटगृहातील प्रदर्शनादरम्यान मिळालेला प्रतिसाद अविश्वसनीय, उत्साहवर्धक आहे. ZEE5 सह ही कलाकृती आता अधिक व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल, म्हणून मी आभारी आहे.".नेहा पेंडसे बायस म्हणाली, "स्वाती हे असुरक्षितता, सामर्थ्य आणि शांत संघर्षाने भरलेले एक पात्र आहे. ज्या गोष्टीने मला तिघीकडे आकर्षित केले ती म्हणजे प्रामाणिकपणा, नातेसंबंधांमध्ये वाहून नेणारे भावनिक वजन तसेच आपण अनेकदा न बोलून दाखवलेल्या गोष्टीचे करण्यात आलेले चित्रण. ही कथा खूप वास्तविक वाटली. प्रेक्षकांनी ZEE5 वर ती अनुभवावी यासाठी मी उत्सुक आहे.".सोनाली कुलकर्णी हिने सांगितले, "सारिका ही एक अशी व्यक्ती आहे जिने अनेक वर्षे जबाबदारी, त्याग आणि दडपलेल्या भावनांत आयुष्य काढले आहे. हा चित्रपट अत्यंत संवेदनशीलतेने तसेच सखोलतेने तीन महिलांमधील गतिशीलतेचा शोध घेतो. मला विश्वास आहे की गुंतागुंतीचे कौटुंबिक नातेसंबंध अनुभवलेल्या कोणाही व्यक्तीला 'तिघी' आपलासा वाटेल. ZEE5वर प्रीमिअरसह, मला आनंद आहे की तो आता आणखी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल."ZEE5 वर 15 मे 2026 रोजी तिघी'चा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर चुकवू नका!