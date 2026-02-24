आई -मुलीच्या नात्याचा हळवा प्रवास उलगडणारा ‘तिघी’चा ट्रेलर प्रदर्शित

Premier

Tighee Movie Trailer Out : सोनाली कुलकर्णी आणि नेहा पेंडसे यांची मुख्य भूमिका असलेल्या तिघी या सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. जाणून घेऊया त्यांच्या या नव्या सिनेमाविषयी.
Marathi Entertainment News : आई-मुलींचं नातं हे शब्दांत मांडणं कठीण… कधी जिव्हाळ्याने भरलेलं, कधी मतभेदांनी दुरावलेलं... तरीही एकमेकांशी घट्ट जोडलेलं. अशाच गुंतागुंतीच्या, हळव्या आणि वास्तववादी नात्याचा वेध घेणाऱ्या ‘तिघी’ या आगामी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. भावनांचा आविष्कार अधिक ठळकपणे मांडणारा हा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढवली आहे.

