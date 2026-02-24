आई -मुलीच्या नात्याचा हळवा प्रवास उलगडणारा ‘तिघी’चा ट्रेलर प्रदर्शित

Marathi Entertainment News : आई-मुलींचं नातं हे शब्दांत मांडणं कठीण… कधी जिव्हाळ्याने भरलेलं, कधी मतभेदांनी दुरावलेलं... तरीही एकमेकांशी घट्ट जोडलेलं. अशाच गुंतागुंतीच्या, हळव्या आणि वास्तववादी नात्याचा वेध घेणाऱ्या ‘तिघी’ या आगामी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. भावनांचा आविष्कार अधिक ठळकपणे मांडणारा हा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढवली आहे. .या ट्रेलर लाँच सोहळ्यात भारती आचरेकर यांच्यासाठी खास सरप्राईज होते. त्यांच्या निकटवर्तीयांनी ‘तिघी’च्या प्रदर्शनासाठी चित्रफितीच्या माध्यमातून खास शुभेच्छा दिल्या. तर गायिका प्रियंका बर्वे, शरयू दाते यांनी चित्रपटातील गाणी सादर केली. यावेळी नेहा पेंडसे, सोनाली कुलकर्णी, पुष्कराज चिरपुटकर, सुव्रत जोशी, जिजीविषा काळे, जितेंद्र जोशी, शरयू दाते, प्रियंका बर्वे, निलेश मोहरीर, निखिल महाजन, सुहृद गोडबोले, स्वप्निल भंगाळे आदी चित्रपटाच्या टीमसह अभिनेत्री गिरिजा ओकही उपस्थित होत्या. .अवघ्या काही मिनिटांच्या या ट्रेलरमध्ये एका घरातल्या तीन स्त्रियांचं आयुष्य अधिक ठळकपणे उलगडताना दिसतं. आई आणि तिच्या दोन मुली यांच्यातील मतभेद, छोट्या-मोठ्या भांडणांतून व्यक्त होणारा राग, न बोललेल्या अपेक्षा आणि तरीही प्रत्येक क्षणी जाणवणारा जिव्हाळा या सगळ्याचं प्रभावी चित्रण यात पाहायला मिळतं. तिघींच्या आयुष्यात वेगवेगळे संघर्ष आहेत. प्रत्येक जण स्वतःच्या प्रश्नांशी झुंज देताना दिसतेय. मात्र आयुष्याच्या एका निर्णायक वळणावर त्या तिघी एकमेकींसाठी कशा उभ्या राहाणार, याची उत्सुकता ट्रेलर शेवटपर्यंत टिकवून ठेवतो. .‘आईचं घर. हजार आठवणी.’ ही टॅगलाईन ट्रेलरमध्येही ठळकपणे जाणवते. घर हे फक्त चार भिंतींचं नसून तिथे साठलेल्या आठवणी, तुटलेले संवाद आणि पुन्हा जुळणारे धागे यांचं प्रतीक ठरतं. तिघींच्या नात्यातील ताणतणाव आणि त्यामागची माया यांचा समतोल साधत हा चित्रपट प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणार आहे..चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका जीजिविषा काळे म्हणतात, “आई आणि मुलींचं नातं अनेक थरांनी बनलेलं असतं. कधी ते भांडणांतून व्यक्त होतं, कधी शांततेतून. ‘तिघी’मधून आम्ही या नात्याची खरी, प्रामाणिक बाजू दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्येक प्रेक्षकाला यात स्वतःचं घर आणि स्वतःचं नातं दिसेल.”.या चित्रपटात भारती आचरेकर, सोनाली कुलकर्णी आणि नेहा पेंडसे बायस यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. सुप्री मीडिया प्रस्तुत आणि कोक्लिको पिक्चर्स निर्मित ‘तिघी’ची कथा व दिग्दर्शन जीजिविषा काळे यांनी केलं आहे. निर्मिती निखिल महाजन, सुहृद गोडबोले, स्वप्निल भंगाळे आणि नेहा पेंडसे बायस यांनी केली आहे..आई–मुलींच्या नात्याकडे संवेदनशील आणि प्रगल्भ दृष्टीकोनातून पाहाणारा ‘तिघी’ हा चित्रपट येत्या ६ मार्च रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, आयुष्याच्या त्या वळणावर तिघी एकमेकींना कशी साथ देतात याचं उत्तर मोठ्या पडद्यावरच मिळणार आहे..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा.इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.डॉक्टरांचे चुकीचे उपचार अन् शरीरभर इन्फेक्शन; थोडक्यात वाचली CID फेम मराठी अभिनेत्री "म्हणून मुलाला जन्म..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.