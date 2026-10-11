कॅन्सरशी लढताना मनीषा कोईराला ठरली आधार! सोनाली बेंद्रेने केला मोठा खुलासा, म्हणाली...

SONALI BENDRE EMOTIONAL INTERVIEW WITH MADHURI DIXIT: अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने आजवर अनेक सिनेमांमधून अभिनयाची छाप पाडली आहे. आता सोनाली निर्मीती क्षेत्रात वळाली असून लवकरच तिचा 'सोहळा' हा मराठी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाच्या पार्श्वभूमीवर ती अनेक ठिकाणी प्रमोशन करताना पहायला मिळतेय. अशातच तिने 'कोण होणार करोडपती' या मराठी शोमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी माधुरीला बोलताना तिने तिच्या कॅन्सरच्या कठीण काळाबद्दल सांगितलं. सोनालीचं बोलणं ऐकून माधुरी सुद्धा भाऊक झाल्याचं पहायला मिळालं. .शोमध्ये गप्पा मारताना माधुरी म्हणाली की, 'सोनाली तू आयुष्यात अनेक अनुभव घेतलेस परंतु असा एक प्रसंग आहे, जिथं तुझं रुप वेगळं पहायला मिळालं. कॅन्सरसारख्या आराजावर तु मात केलीस. या सगळ्या काळात तू खंबीरपणे त्या आजाराशी लढलीस.'.यावर सोनाली म्हणाली की, 'खरं सांगू तर मी कॅन्सरवर मात करायची ठरवलंच नव्हतं. मी आधी सगळी परिस्थिती समजून घेतली. या सगळ्या प्रवासात मला अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. त्यावेळी मी माझ्या शरीराशी भांडतेय असं मला वाटत होतं. त्यातूनच मी माझ्या शरीरावर प्रेम करायला शिकले. खूप त्रास झाला, पण पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. या सगळ्यात मनीषा कोईरालाने खूप मदत केली. ती सगळ्या प्रवासात माझ्यासाठी मार्गदर्शक ठरली. तिलाही कॅन्सर झाला होता, त्यामुळे तिला समोर ठेऊन मी कॅन्सरशी सामना केला.' सोनालीचं हे बोलणं ऐकून माधुरी सुद्धा भाऊक झाल्याचं पहायला मिळालं..दरम्यान सोनाली आणि माधुरीच्या या व्हिडिओवर अनेकांच्या कमेंट येत असून अनेकांना सोनाली ब्रेंद्रेच्या धाडसाचं कौतूक केलय. अशा परिस्थितीत पॉझिटिव्ह राहणं खूप कठीण असल्याचं म्हणत तिचं कौतूक केलय. .‘तुम्हाला मागून फोटो काढायला फार आवडतं ना?’ नीतू कपूर यांचा पापाराझींना टोला; Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.