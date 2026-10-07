आजारी पडल्यावर सोनाली बेंद्रे खाते सीकेपी पद्धतीचा हा खास पदार्थ; शुटिंगमुळे दमल्यावर हॉटेलवाल्यांनाही लावते कामाला

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे हिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केलीये. सोनालीने अनेक बड्या कलाकारांसोबत काम केलंय. सलमान खान, आमिर खान यांच्यासोबत काम करणाऱ्या कलाकारांमध्ये सोनालीचं नाव घेतलं जातं. आजही ती तितकीच सुंदर आणि सोज्वळ दिसते. मात्र काही वर्षांपूर्वी सोनालीला कर्करोग झाला होता. तिने त्या परिस्थितीवर मात करत कॅन्सरला हरवलं. अनेक वर्षांच्या ब्रेक नंतर ती पुहा इंडस्ट्रीमध्ये परतली. आता ती मराठी इंडस्ट्रीमध्येही एंट्री करणार आहे. तिचा 'सोहळा' हा नवा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अशातच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिला आवडणारं जेवण सांगितलं आहे. .सोनालीने नुकतीच अमुक तमुकला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'खिचडी. मुगाच्या डाळीची खिचडी. मी थकलेली आहे, मला लो फिल होतंय तर मी खिचडीकडे वळते. माझा प्रॉब्लेम आहे मी कुठे बाहेर गावी जेव्हा प्रवास करते तेव्हा मला खिचडी मिळत नाही. मला जर कोणतं इंडियन रेस्टॉरंड सापडलं तर मी त्यांना माझ्यासाठी खिचडी बनवायला सांगते आणि ते बनवतात. हे माझं कम्फर्ट फूड आहे. खिचडी आणि स्पेशली त्याच्यावर ते तूप घातलेलं आणि लिंबाचं लोणचं. ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे त्याच्याबरोबर. ते कुठचं लोणचं तर ते गोड लोणचं. खिचडीबरोबर ते लोणचं हे माझं कम्फर्ट फूड आहे.'.आजारी असताना काय खाते सोनाली?ती पुढे म्हणाली, 'जर मला बर नसेल तर मी फिश करी खाते म्हणजे एक चव येते तोंडाला. आईने बनवलेलं बोंबिलाचं कालवण. आम्ही सीकेपी आहोत त्यामुळे आम्ही त्याला कालवण म्हणतो.' सोनालीला आईच्या हातचे सगळे पदार्थ आवडतात असं तिने सांगितलंय. तिचा 'बी हॅप्पी' हा सिनेमा प्राइम व्हिडीओवर रिलीज झालाय. त्याचबरोबर 'राख' ही सत्य घटनेवर आधारित सीरिज देखील प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती..माझा एक भाऊ मुंबईत आहे, ठाकरे साहेब! नर्गिस यांनी संजय दत्तला दिलेला सल्ला; म्हणाल्या, 'कोणतीही अडचण आली तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.