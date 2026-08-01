23 वर्षांनंतर सोनाली बेंद्रेचं मराठीत कमबॅक; पण यावेळी भूमिका वेगळीच!

SONALI BENDRE BECOMES PRESENTER FOR MARATHI FILM: प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे आता पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करीत आहे. तिच्या या कमबॅकची सिनेसृष्टीत जोरदार चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी २००३ मध्ये आलेल्या 'अनाहत' या गाजलेल्या मराठी चित्रपटात सोनाली बेंद्रेने मुख्य भूमिका साकारली होती. सुपरहिट ठरलेल्या 'अगं बाई अरेच्चा! 'मधील 'चम चम करता है' या लोकप्रिय गाण्यातही ती विशेष भूमिकेत झळकली होती..आता बऱ्याच कालावधीनंतर ती पुन्हा एकदा मराठी सिनेसृष्टीशी जोडली जात आहे. मात्र यंदा तिची भूमिका अभिनेत्री म्हणून नसून, एका वेगळ्या आणि महत्त्वाच्या जबाबदारीची असणार आहे. येत्या १६ ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या 'सोहळा' या नव्या कोऱ्या मराठी चित्रपटाच्या माध्यमातून सोनाली बेद्रे पहिल्यांदाच 'प्रेझेंटर' (प्रस्तुतकर्ती) म्हणून काम पाहणार आहे. .रोज मुव्हीज आणि कॅरीऑन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली असून, सैकात बागबान यांनी या चित्रपटाचे लेखन व दिग्दर्शन केले आहे. याबाबत बोलताना सोनाली म्हणाली, "चांगल्या, अर्थपूर्ण आणि मानवी मूल्यांवर भाष्य करणाऱ्या कथांना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने मी या प्रकल्पाची निवड केली आहे. आशा, चिकाटी आणि सामान्य माणसांमधील आंतरिक ताकद यांवर आधारित असलेल्या या चित्रपटाचे प्रस्तुतीकरण करणे हा माझ्यासाठी एक अतिशय भावनिक आणि अर्थपूर्ण प्रवास आहे." .तिच्या या नव्या भूमिकेमुळे आणि पुनरागमनामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीत उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे चाहते आता तिच्या सिनेमाची वाट पाहताय. .'आम्ही एकत्र जेवतो, गप्पा मारतो...' 'सनई चौघडे'मुळे पुन्हा भेटल्या कॉलेजच्या मैत्रिणी; मेघना एरंडेचा खास खुलासा, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.