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23 वर्षांनंतर सोनाली बेंद्रेचं मराठीत कमबॅक; पण यावेळी भूमिका वेगळीच!

SONALI BENDRE MARATHI COMEBACK WITH SOHALA MOVIE:बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे तब्बल 23 वर्षांनंतर मराठी सिनेसृष्टीत पुनरागमन करत आहे. मात्र यावेळी ती अभिनेत्री म्हणून नव्हे, तर 'सोहळा' या आगामी मराठी चित्रपटाची प्रस्तुतकर्ती म्हणून नवी जबाबदारी स्वीकारत आहे.
SONALI BENDRE

SONALI BENDRE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SONALI BENDRE BECOMES PRESENTER FOR MARATHI FILM: प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे आता पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करीत आहे. तिच्या या कमबॅकची सिनेसृष्टीत जोरदार चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी २००३ मध्ये आलेल्या 'अनाहत' या गाजलेल्या मराठी चित्रपटात सोनाली बेंद्रेने मुख्य भूमिका साकारली होती. सुपरहिट ठरलेल्या 'अगं बाई अरेच्चा! 'मधील 'चम चम करता है' या लोकप्रिय गाण्यातही ती विशेष भूमिकेत झळकली होती.

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