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तेव्हा सोनाली बेंद्रेंकडून मिळालं होतं बक्षीस, आता त्यांच्यासमोरच केला डान्स; प्राजक्ता माळीला ओळखणं ही कठीण

Prajakta Mali Sonali Bendre Throwback Photo: प्राजक्ता माळीने २००४ मधील ‘क्या मस्ती क्या धूम’ कार्यक्रमातील सोनाली बेंद्रेंसोबतचा जुना फोटो शेअर केला. २२ वर्षांपूर्वीच्या आठवणींना उजाळा देणारी तिची पोस्ट चर्चेत आहे.
PHOTO VRIAL

SONALI BENDRE PRAJAKTA MALI PHOTO VRIAL

Esakal

Apurva Kulkarni
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अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे तिच्या आगामी सिनेमा 'सोहळा'मुळे चर्चेत आहे. या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी ती अनेक ठिकाणी मुलाखती देताना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच काही दिवसांपूर्वी 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'च्या सेटवर सोनाली बेंद्रेनं हजेरी लावली होती. यावेळी तिने सेटवर कलाकरांसोबत खूप एन्जॉय केलं. दरम्यान या सगळ्यात प्राजक्ता माळीने सोशल मिडिया अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केलेत.

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