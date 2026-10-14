तेव्हा सोनाली बेंद्रेंकडून मिळालं होतं बक्षीस, आता त्यांच्यासमोरच केला डान्स; प्राजक्ता माळीला ओळखणं ही कठीण

अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे तिच्या आगामी सिनेमा 'सोहळा'मुळे चर्चेत आहे. या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी ती अनेक ठिकाणी मुलाखती देताना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच काही दिवसांपूर्वी 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'च्या सेटवर सोनाली बेंद्रेनं हजेरी लावली होती. यावेळी तिने सेटवर कलाकरांसोबत खूप एन्जॉय केलं. दरम्यान या सगळ्यात प्राजक्ता माळीने सोशल मिडिया अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केलेत..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या प्राजक्ता माळीच्या पोस्टमध्ये सोनाली बेंद्रे एका लहान मुलीला बक्षीस देत आहे. तसंच टाळ्या वाजवून सगळे तिचं कौतूक करत आहे. बक्षीस स्वीकारताना तिच्या चेहऱ्यावरचा वेगळाच आनंद पहायला मिळतोय. पण ती लहान मुलगी दुसरी-तिसरी कोणी नसून प्राजक्ता माळी आहे. सध्या तिचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..प्राजक्ताने २००४ मध्ये 'क्या मस्ती क्या धूम' या डान्सच्या रिअॅलिटी शोमध्ये सहभाग घेतला होता. त्यावेळी सोनाली बेंद्रे परीक्षक म्हणून होती. या कार्यक्रमात प्राजक्ताला सोनालीच्या हातून बक्षीस मिळालं होतं. दरम्यान त्याच कार्यक्रमातील २२ वर्षांपूर्वीचा फोटो प्राजक्ताने शेअर केलाय. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा कार्यक्रमातील आणि त्या डान्स शोमधील जुना फोटो अशी पोस्ट तिने केलीय. Then and Now असं कॅप्शन देत तिने तिचा फोटो शेअर केलाय. .प्राजक्ताने फोटो शेअर करत लिहलं की, 'ज्या सोनाली बेंद्रे यांच्याकडून बक्षीस मिळालं. त्याच्यासमोर मला पुन्हा नृत्य करण्याची संधी मिळाली. विशेष म्हणजे त्यांच्याच गाण्यावर त्याच्यासमोर डान्स केला. आजचा एपिसोड चुकवू नका' असं कॅप्शन तिने दिलय. सध्या सोशल मीडियावर तिची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतेय. .'हम आपके है कोन'मधील निशा, पूजा अन् चमेलीची जोडी पुन्हा जमली! ‘हम आपके है कौन’च्या रियुनियनचा VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.