मायकल जॅक्सनला टिळा लावून स्वागत करणारी एकमेव अभिनेत्री; कसा होता तो अनुभव? सोनाली बेंद्रे म्हणाली- मी कधीच.

अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे हिने आपल्या सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ पाडली. तिच्या अभिनयाच्या जोरावर तिने बॉलिवूडमध्ये आपली छाप पाडली. ९० चा काळ तिने गाजवला. सगळीकडे सोनालीचं नाव गाजत होतं. अशातच तिच्या यशाच्या यादीत खोवला गेलेला मानाचा तुरा म्हणजे तिने मायकल जॅक्सनचं केलेलं स्वागत. ३० ऑक्टोबर १९९६ रोजी लोकप्रिय गायक आणि डान्सर मायकल जॅक्सन मुंबईत आला होता. तेव्हा सोनालीने मायकलचं स्वागत केलं होतं. तेव्हा ती मराठमोळ्या अंदाजात दिसली होती. तिने नऊवारी साडीदेखील नेसली होती. तेव्हा तिच्या काय भावना होत्या हे अभिनेत्रीने सांगितलं आहे. .सोनाली लवकरच माधुरी दीक्षितच्या 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमात दिसणार आहे. यात सोनालीने मायकल जॅक्सनच्या भेटीबद्दल सांगितलं. सोनी टीव्हीने एक विडिओ शेअर केला आहे. यात माधुरी म्हणते, 'मायकल जॅक्सन इतका श्रेष्ठ नर्तक मी त्याची चाहती आहे. तो जेव्हा मुंबईला आलेला तेव्हा तू नऊवारी साडी नेसून टिळा लावून त्याचं स्वागत केलं तो अनुभव कसा होता?' माधुरीच्या या प्रश्नावर सोनाली म्हणाली, 'खरं तर मी त्याची चाहती नव्हते. मला त्यांनी म्हटलं होतं की आम्हाला मराठी मुलगी हवी आहे. त्यावेळेला मला माझ्या कुटुंबासाठी आणि मैत्रिणींसाठी तिकिटे मिळाली आणि नऊवारीबद्दल मला फार उत्सुकता होती माझी आजी नेसायची. त्यामुळे मी खूप उत्सुक होते.'.ती पुढे म्हणाली, 'पण त्यानंतर जेव्हा मी कॉन्सर्टला गेले ना तेव्हा मला समजलं की तो किती श्रेष्ठ कलाकार आहे. खूप कमाल आहे तो. खूप कमाल गातो त्यानंतर मी त्याची चाहती झाले.' ‘कोण होणार करोडपती हा शो आजपासून १२ ऑक्टोबरपासून रात्री ९ वाजता सोनी मराठीवर प्रसारित होणार आहे. .माधुरी दीक्षितने डॉक्टर असलेल्या नेनेंसोबत लग्न का केलं? सोनाली बेंद्रेसमोर सांगितलं खरं कारण; म्हणाली- मी अशा माणसाशी लग्न केलंत जो... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.