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मायकल जॅक्सनला टिळा लावून स्वागत करणारी एकमेव अभिनेत्री; कसा होता तो अनुभव? सोनाली बेंद्रे म्हणाली- मी कधीच.

SONALI BENDRE RECALLS WELCOMING MICHAEL JACKSON WITH A TRADITIONAL TILAK IN INDIA : 'कोण होणार करोडपती' मध्ये सोनाली बेंद्रेने लोकप्रिय डान्सर मायकल जॅक्सनला भेटण्याचा अनुभव सांगितला जेव्हा तिने त्याचं स्वागत केलेलं.
sonali bendre on michael jackson

sonali bendre on michael jackson

esakal

Payal Naik
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अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे हिने आपल्या सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ पाडली. तिच्या अभिनयाच्या जोरावर तिने बॉलिवूडमध्ये आपली छाप पाडली. ९० चा काळ तिने गाजवला. सगळीकडे सोनालीचं नाव गाजत होतं. अशातच तिच्या यशाच्या यादीत खोवला गेलेला मानाचा तुरा म्हणजे तिने मायकल जॅक्सनचं केलेलं स्वागत. ३० ऑक्टोबर १९९६ रोजी लोकप्रिय गायक आणि डान्सर मायकल जॅक्सन मुंबईत आला होता. तेव्हा सोनालीने मायकलचं स्वागत केलं होतं. तेव्हा ती मराठमोळ्या अंदाजात दिसली होती. तिने नऊवारी साडीदेखील नेसली होती. तेव्हा तिच्या काय भावना होत्या हे अभिनेत्रीने सांगितलं आहे.

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