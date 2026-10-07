आई तूला... कॅन्सरबद्दल सांगितल्यावर काय म्हणालेला सोनाली बेंद्रेचा मुलगा? सगळेच झालेले चकीत

मराठमोळी सोनाली बेंद्रे हिने ९० च्या दशकात तिच्या सौंदर्याच्या आणि अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तिच्या दिसण्याची संपूर्ण तरुणाईला भुरळ पडलेली. तिने तिच्या कारकिर्दीत अनेक हिट सिनेमे दिले. अनेक टॉप अभिनेत्यांसोबत तिने सिनेमे केलेत. मात्र २०२८ मध्ये सोनालीला कर्करोग झाला. जेव्हा तिला याबद्दल समजलं तेव्हा ती पूर्ती खचली होती. तिला ‘हाय-ग्रेड मेटास्टॅटिक कॅन्सर’चे निदान झालेलं. हे समजल्यावर तिच्या मुलाची प्रतिक्रिया काय होती हे तिने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. .नुकतीच सोनालीने अमुक तमुकला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'जेव्हा मला कर्करोगाचे निदान झालं, तेव्हा माझ्या नवऱ्याने माझ्या मुलाला आईला हे असं असं झालं आहे, हे सांगितलं. तेव्हा माझ्या मुलाची पहिली प्रतिक्रिया होती की, ‘पापा, ही आपल्या कुटुंबासाठी खूप अवघड परिस्थिती असणार आहे आणि याचा आपल्या पूर्ण कुटुंबावर परिणाम होणार आहे. माझ्या मुलाची प्रतिक्रिया ऐकून आम्हाला आश्चर्य वाटलं आणि त्याला हे सगळं कुठून माहीत झालं, असं वाटलं. तेव्हा मुलाने सांगितलं, ‘मी आईबरोबर एक पुस्तक वाचलं होतं, त्यामध्ये एका भावंडाला असंच निदान झाल्यानंतर, त्यांचं सगळं जग बदलतं, याबद्दल सांगितलं होतं. त्यामुळे आता पापा आणि माझं आयुष्य पूर्णपणे बदलणार आहे. कारण हा आजार तसाच आहे..सोनाली बेंद्रे पुढे म्हणाली, “त्याचं हं बोलणं ऐकून गोल्डीला (सोनालीचा पती) वाटलं, एवढ्या लहान मुलाला हे सगळं कसं माहीत आहं? पण मुलाने ते पुस्तक वाचल्यामुळे त्याला याबद्दल माहीत होतं. त्या पुस्तकात त्याच्या वयाचा एक मुलगा आहे आणि त्याच्या धाकट्या भावाला कर्करोग होतो आणि त्याचं पूर्ण जग कसं बदलतं, हे त्याने वाचलं होतं. ते वाचल्यामुळे एवढा अवघड आणि गंभीर विषय त्याच्या लक्षात आला होता. आम्ही त्याच्याशी कधी यावर बोललो नव्हतो; पण पुस्तकामुळे त्याला गांभीर्य लक्षात आले. गोष्टीची पुस्तकं म्हणून महत्त्वाची असतात. पुस्तक किंवा गोष्टी ही अशा प्रकारे उपयोगी पडतात. पुस्तकापेक्षा त्यातील गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात..अनेकांनी पैसे बुडवले, पत्नीमुळे तरला! 'हे' काम करते 'दृश्यम ३'मधल्या गायतोंडेची बायको; दिसायलाही आहे इतकी सुंदर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.