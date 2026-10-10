सोनाली बेंद्रेला 'अगं बाई अरेच्चा!' या चित्रपटातील 'छम छम' गाण्यासाठी किती पैसे मिळाले? म्हणाली, 'केदार शिंदेने...'

आपल्या अभिनयाने बॉलिवूडचा एक काळ गाजवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने मराठीच नाही तर हिंदी प्रेक्षकांमध्येही आपली वेगळी ओळख निर्माण केलीये. तेव्हाच्या आघाडीच्या अभिनेत्रींच्या यादीत तिने आपलं स्थान निर्माण केलं. ती बॉलिवूड गाजवत असताना तिने गाजलेल्या मराठी चित्रपटात एक गाणं केलेलं. जे पाहून प्रत्येक मराठी माणूस पुन्हा एकदा तिचा चाहता झालेला. ते गाणं म्हणजे ‘चम चम करता हैं नशीला बदन’. 'अगं बाई अरेच्चा!' या चित्रपटात हे गाणं होतं ज्यात ती अभिनेते भरत जाधव आणि संजय नार्वेकर यांच्यासोबत डान्स करताना दिसली. या गाण्यासाठी तिने किती पैसे घेतलेले हे तिने सांगितलं आहे. .सोनालीने नुकतीच मित्र म्हणे या पॉडकास्टला मुलाखत दिली, यात बोलताना तिने एवढं गाजलेलं गाणं करण्यासाठी तिने एक रुपयाही घेतला नव्हता असं सांगितलंय. सोनाली म्हणाली, “मी हे गाणं करण्यासाठी कोणतंही मानधन घेतलं नव्हतं. मी ‘चम चम करता हैं’ गाणे करण्याआधी एक मराठी सिनेमा केला होता. पण, कोणीच त्याची कधीच चर्चा केली नाही. मी अमोलजींचा ‘अनाहत’ सिनेमा हा ‘चम चम करता हैं’ गाण्याच्या आधी केला होता. मी माझ्या करिअरच्या शिखरावर असताना तो एक मराठी सिनेमा केलेला आहे.'. ती पुढे म्हणाली, 'मला ‘चम चम करता हैं’ गाण्याच्या वेळी एक फोन आला आणि सांगितलं की, हे एक नवीन दिग्दर्शक आहेत. त्यावेळी ते सर्वजण नवीन होते. चांगलं गाणं आहे आणि थोडासा मराठी सिनेमाला एक बूस्ट हवाय, त्यामुळे मी हे गाणं केलं होतं. मला त्यासाठी कोणतंही मानधन मिळालं नव्हतं. माझ्यातर्फे मी मराठीसाठी जे करू शकत होते, ते मी केलं. फराहने कोरिओग्राफी केली होती, मी डान्स केला आणि ते गाणं केलं. ‘चम चम करता हैं गाणं करून माझ्यातर्फे काही मदत होणार असेल तर ते मी करणार या विचारानं ते गाणं केलं. .पांडुरंगाची सेवा की कीर्तनाचा बाजार? कसा आहे 'पाच फुटाचा बच्चन' सिनेमा? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.