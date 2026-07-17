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'मला मुलाने ब्लॉक केलंय' सोनाली बेंद्रेला लेकानं सोशल मीडियावर केलय अनफ्रेंड, अभिनेत्री कारण सांगत म्हणाली...

SONALI BENDRE SON BLOCKED HER ON SOCIAL MEDIA: अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या मुलासोबतच्या नात्याबद्दल आणि पालकत्वाबद्दल मोकळेपणाने संवाद साधला.
SONALI BENDRE

SONALI BENDRE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SONALI BENDRE OPENS UP ABOUT PARENTING: सोनाली बेंद्रे ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केली. सध्या ती राख सीरिजमुळे चर्चेत आलीय. याच सीरिजच्या निमित्ताने तिने एका मुलाखतीत तिच्या मुलाबद्दल तसंच खासगी आयुष्याबद्दल काही गोष्टी सांगितल्या आहे. यावेळी तिने मुलासोबत असलेल्या नात्याबद्दलही भाष्य केलय.

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