केस गळायला लागले, विग बनवून घेतले तरीही सोनाली बेंद्रेने ते घातलेच नाहीत, पण का? म्हणाली, 'बोलायला खूप सोपं वाटतं पण...

बॉलिवूड गाजवणाऱ्या मराठी मुलींपैकी एक म्हणजे सोनाली बेंद्रे. सुंदर सोज्वळ चेहरा आणि सात्विक भाव, शांत नजर यामुळे तिच्या चेहऱ्यातील वेगळपण प्रेक्षकांना जाणवायचं. तिचा अभिनयही सहज सुंदर होता. मात्र २०१८ साली तिच्या आयुष्यात अशी गोष्ट घडली ज्यासाठी ती तयार नव्हती. सोनालीला कर्करोगाचं निदान झालं. तिचे केस गळायला लागले. टक्कल व्हायला लागलं त्यामुळे तिने खास विगदेखील बनवून घेतले होते. मात्र ते विग तिने घातलेच नाहीत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने यामागचं कारण सांगितलंय. .सोनालीने नुकतीच मित्र म्हणेला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'आपण पाथ फाइंडर होऊ आपण सगळ्यांना एक विचार देऊ असा विचार नव्हता. त्यावेळेला तुम्ही मी कशी जगणार आहे, स्वत:चं दुखणं डिल करत असतो. नॉर्मल माणसाच्या आयुष्यातही त्यांचे लुक्स महत्त्वाचे असतात. कारण आपली सोसायटी तशी आहे आऊटलुक आहे. माणूस पहिल्यांदा भेटतो तेव्हा तो कसा दिसतो यावर आपण त्याला जज करते. असं करू नये असं कितीही म्हटलं तरी आपण ते करतो ही रिअलिटी आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'माझं तर कामच ते होतं, मी कशी दिसते ही माझी आयडेंटिटी होती. हा एक धडा आहे. लहानपणी आरशासमोर उभी असताना आईचा एक फटका बसायचा. ती सांगायची की सौंदर्य आतमध्ये असतं. वरचं कधीही जाऊ शकतो. विचारांवर लक्ष केंद्रित करा. त्यावेळेस ते आठवलं की हे खरं आहे. ही आयुष्याची रिअलिटी आहे. सौंदर्य कधीही जाऊ शकतं. जेव्हा केस जायला लागले, औषधांमुळे तुमचं शरीर फुगतं त्यावेळेस हे लक्षात आलं की सौंदर्य कधीही जाऊ शकतं. आज हा आजार झालाय म्हणून किंवा अपघात झाला, काही झालं.'.'सौंदर्य जाऊ शकतं हे आई वडील सांगतात, आपण म्हणतो हा जाईल, कधीतरी जाईल. कोणालाही तरी होईल... पण प्रत्यक्षात जेव्हा ते होतं तेव्हा ती जाणीव होते. तुम्ही ते कसं स्वीकारता हे आपल्या हातात. सेलीब्रेशन आपल्या हातात आहे. कोणत्याही नॉर्मल गोष्टींचा सोहळा आपण करू शकतो. हे स्वीकारणं सहज शक्य नाही पण करायला पाहिजे. कारण तु्म्ही ते स्वीकारलं नाही तर तुम्ही त्यातच कुडत राहणार आणि त्याचा अंत होणार. स्वीकारणार कसं हे कसं सांगू. हे बोलायला खूप सोपं वाटतं पण जो माणूस त्यातून जातोय त्याला किती त्रास होतो हे मला माहिती आहे. त्यावेळेस तुम्हाला हे कळलं पाहिजे ही रिअलिटी आहे. त्यासाठी तुम्हाला मदत लागू शकते. मी देखील थेरपी घेतली.'.'मी वीग्स बनवले होते पण ते खूप इरिटेटिंग होते. तेव्हा जाणवलं की हे सौंदर्य एका मिनिटात जाऊ शकतं. त्याच्यापुढे काय. ते गेलं म्हणजे तुमचं आयुष्य संपलं असं नाहीये. जर मी ती स्वीकारलं नाही तर मी खरंच संपेन. जर मी स्वीकारेन तर मी याच्यापुढे काय आहे हे बघेन. मी ते स्वीकारलं नसतं तर मला कसं कळलं असतं की जगामध्ये एवढं प्रेम मिळू शकतं. मला जाणीवच नव्हती. जगण्याची फिलोसॉफी बदलली. प्रायोरिटीज बदलल्या. तुमचा रोजचा दिवस तुम्ही कसा जगता. रोजचा दिवस बोनस आहे. हा विचार यायला लागतो. मी जर वाचलेय तर कशासाठी. सर्वात मोठे बदल सर्वात छोट्या गोष्टीतून होतात. आपल्याबरोबर जे काही घडतंय त्यावर आपली रिअॅक्शन काय आहे यावर सगळं अवलंबून असतं.' .थिएटर फुटलं, अंधारातून पळालो, नानाने मला रिक्षात टाकलं अन् स्वतः... अशोक मामांनी सांगितला तो प्रसंग, काय घडलेलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.