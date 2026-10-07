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केस गळायला लागले, विग बनवून घेतले तरीही सोनाली बेंद्रेने ते घातलेच नाहीत, पण का? म्हणाली, 'बोलायला खूप सोपं वाटतं पण...

WHY SONALI BENDRE WAS NOT READY TO WORE A WIGH AFTER HAIR LOSS: लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे हिने तिला टक्कल पडल्यावरही विग न वापरण्याचं कारण सांगितलंय. तिच्या आईची एक शिकवण तिला तेव्हा सतत आठवत होती असं ती म्हणाली.
SONALI BENDRE REFUSE TO WEAR A WIG

SONALI BENDRE REFUSE TO WEAR A WIG

ESAKAL

Payal Naik
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बॉलिवूड गाजवणाऱ्या मराठी मुलींपैकी एक म्हणजे सोनाली बेंद्रे. सुंदर सोज्वळ चेहरा आणि सात्विक भाव, शांत नजर यामुळे तिच्या चेहऱ्यातील वेगळपण प्रेक्षकांना जाणवायचं. तिचा अभिनयही सहज सुंदर होता. मात्र २०१८ साली तिच्या आयुष्यात अशी गोष्ट घडली ज्यासाठी ती तयार नव्हती. सोनालीला कर्करोगाचं निदान झालं. तिचे केस गळायला लागले. टक्कल व्हायला लागलं त्यामुळे तिने खास विगदेखील बनवून घेतले होते. मात्र ते विग तिने घातलेच नाहीत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने यामागचं कारण सांगितलंय.

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