'आता दे ग दे जुजबी गालावर' सोनाली बेंद्रे आणि सई ताम्हणकरचा भन्नाट डान्स, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाली... Video Viral

SONALI BENDRE SAI TAMHANKAR AATA DE GA DE JUJBI GAALAVAR: सोनाली बेंद्रे हिचा मराठी सिनेमा 'सोहळा' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमामुळे तिची मराठी सिनेसृष्टीत चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच आता 'महाराष्ट्रातील हास्यजत्रा'च्या सेटवरील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सई ताम्हणकर आणि सोनाली बेंद्रे ट्रेंडवर असलेल्या गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळताय. .सई आणि सोनाली यांनी एक ट्रेंडिग गाण्यावर रील तयार केलय. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या शोच्या सेटवर त्यांनी ब्रेकमध्ये हा व्हिडिओ बनवलेलं पहायला मिळतय. ज्यात सोनाली आणि सई 'आता दे ग दे जुजबी गालावर' या ट्रेंडिग गाण्यावर मजेशीर डान्स करताना पहायला मिळताय. सध्या त्यांच्या व्हिडिओ व्हायरल होतोय..व्हिडिओमध्ये दोघी 'नाचलोय तालावर... तुझ्या मी नाचलोय तालावर, आता दे ग दे एक जुजबी गालावर' अशा गाण्यावर दोघींनी ठेका धरलाय. व्हिडिओमध्ये सई ताम्हणकर शेवटी सोनालीच्या गालावर किस करताना सुद्धा पहायला मिळतेय. सोनालीनं व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आता माझा जुजबी हा शब्द फेव्हरेट शब्द झाला आहे.' असं म्हटलय. .दरम्यान सोनाली बेंद्रे हिने तिच्या 'सोहळा' या सिनेमासाठी 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'च्या शोमध्ये हजेरी लावली होती. सोहळा सिनेमामुळे मराठी सिनेसृष्टीत तिची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या सिनेमात 'एका लहान मुलाची वडिलांची चप्पल घालण्याच्या भन्नाट कथा' मांडण्यात आलीय. .“ही फियाट गाडी…” ‘ठरलं तर मग’ मालिकेतील अभिनेत्रींचा भन्नाट डान्स, खलनायिका कमेंट करत म्हणाली...'मस्त, पण कट्टी कट्टी कट्टी' Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.