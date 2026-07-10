'तो ज्या पद्धतीने मला भेटला...' हृतिक रोशनबाबत सोनाली कुलकर्णी म्हणाली, 'आम्हाला एकत्र सीन करायचा होता आणि...'

MISSION KASHMIR ACTRESS PRAISES HRITHIK ROSHAN: हृतिक रोशननं 'कहो ना... प्यार है' या रोमँटिक सिनेमातून पदार्पण केलं. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. दरम्यान अशातच मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने हृतिकसोबत करण्याचा अनुभव शेअर केलाय. तिने मिशन काश्मीरमध्ये हृतिकच्या आईची भूमिका साकारली होती. .स्क्रीन स्पॉटलाईटमध्ये बोलताना सोनाली म्हणाली की, 'तो ज्या पद्धतीनं मला भेटला, ते मला खूप आवडलं होतं. तो खूप शांत आणि नम्र आहे. जेव्हा माझं ऑडिशन होतं त्यावेळी तो तिथं उपस्थित होता. आम्हाला एकत्र सीन करायाचा होता. आम्ही एकमेकांना अच्छा करना असं म्हटलं. जेव्हा आम्ही एकत्र काम केलं त्यावेळी मी स्ट्रगलर होते.'.'श्रीनगरमध्ये मिशन काश्मीरचं शूटिंग होतं. तेव्हा मला त्याच्या लोकप्रियतेचा इतका अंदाज नव्हता. कहो ना प्यार है या सिनेमानंतर त्याची लोकप्रियता प्रचंड वाढली होती. मी एका कार्यक्रमावरून येत असताना मरीन ड्राईव्हवर हृतिकचं मोठं पोस्टर पाहिलं होतं. परंतु त्याच्यासोबत काम करताना जाणवलं की, तो इतका देखणा आहे.'.पुढे बोलताना सोनाली म्हणाली, 'मुंबईतील एका शुटिंगच्या वेळी हृतिक रोशनची झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांनी मोठी गर्दी केल होती. हृतिकसाठी बाऊन्सर्स, सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले होते. ' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली..बॉलिवूड गाजवलं, हॉलिवूडमध्येही नाव कमावलं; तरीही प्रियांका म्हणाली, '...ही खंत कायम आहे'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.