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'तो ज्या पद्धतीने मला भेटला...' हृतिक रोशनबाबत सोनाली कुलकर्णी म्हणाली, 'आम्हाला एकत्र सीन करायचा होता आणि...'

SONALI KULKARNI RECALLS WORKING WITH HRITHIK ROSHAN:मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने 'मिशन काश्मीर' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान हृतिक रोशनसोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केला आहे.
SONALI KULKARNI ON HRITHIK ROSHAN

SONALI KULKARNI ON HRITHIK ROSHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MISSION KASHMIR ACTRESS PRAISES HRITHIK ROSHAN: हृतिक रोशननं 'कहो ना... प्यार है' या रोमँटिक सिनेमातून पदार्पण केलं. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. दरम्यान अशातच मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने हृतिकसोबत करण्याचा अनुभव शेअर केलाय. तिने मिशन काश्मीरमध्ये हृतिकच्या आईची भूमिका साकारली होती.

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Sonali Kulkarni
Marathi Actress
hrithik roshan
Entertainment Field
bollywod actor