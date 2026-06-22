ना सासूबाई, ना मम्मी, ना आई... मृणाल कुलकर्णी यांना 'या' नावाने हाक मारते सून शिवानी रांगोळे; वाचून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

मराठी सिनेसृष्टीत अनेक कलाकारांनी प्रेम विवाह केलाय. शूटिंग करताना एकमेकांच्या प्रेमात पडलेले हे कलाकार लग्नबंधनात अडकले. अशीच एक चर्चेत असणारी जोडी म्हणजे अभिनेत्री शिवानी रांगोळे आणि अभिनेता विराजस कुलकर्णी. विराजस हा मराठीसोबतच हिंदी मालिका आणि सिनेमे गाजवणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांचा मुलगा आहे. म्हणजेच शिवानी त्यांची सून आहे. या सासूसुनेच्या जोडीचीही सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा असते. त्यांच्या वागण्यावरून आणि त्यांच्या फोटोंवरून त्यांच्यातील प्रेम दिसतंच. मात्र शिवानी सासूबाईंना म्हणजेच मृणाल यांना काय हाक मारते हे वाचून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. .शिवानी आणि मृणाल यांनी यापूर्वी काही चित्रपट आणि मालिकांमध्ये एकत्र काम केलं होतं. त्यामुळे त्या एकमेकींना आधीच ओळखत होत्या. त्या एकमेकींच्या चांगल्या मैत्रिणी आहेत. त्यामुळेच लग्न झाल्यावरही त्यांच्यातील हे नातं कायम राहिलं. त्यामुळेच शिवानी मृणाल यांना सासूबाई, आई किंवा मम्मी अशी हाक न मारता 'ताई' अशी हाक मारते. नुकतीच शिवानीने मृणाल यांच्या वाढदिवसानिमित्त पोस्ट केली होती. यात तिने लिहिलेलं, 'वाढदिवसाच्या खूप-खूप शुभेच्छा ताई! तू नेहमीच स्वतःच्या कृतीतून समोरच्याला आदर्श घालून देतेस. कठीण प्रसंगांमधील तुझी जिद्द, कलानिर्मितीसाठी तुझ्यात असलेली ती धडपड, इतरांचं आयुष्य सुसह्य करण्याची तुझी वृत्ती आणि तुझं ते प्रेमळ हास्य अशा अनेक गोष्टी आम्ही तुझ्याकडून शिकण्याचा प्रयत्न करतो. नेहमी अशीच आनंदी राहा.'.कोणतीही सून आपल्या सासूला ताई म्हणणं थोडं वेगळं असलं तरी मृणाल यांनी आपल्या आणि सुनेमधला मैत्रीचा बॉण्ड काय ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. शिवानी लग्नाआधीही त्यांना ताई म्हणायची आणि आताही त्यांना ताईच म्हणते. .उर्मिलासोबत माझा अनुभव खूप वाईट... प्राजक्ता दिघेंनी सांगितली ती घटना, म्हणाल्या, 'तिने माझं नावही घेतलं नाही...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.