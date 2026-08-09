एकीकडे सुरु होती सर्जरी आणि दुसरीकडे गाणं गात होता सोनू निगम, संगीतावर प्रेम असावं तर असं! viral video

SONU NIGAM SURGERY VIDEO AND HEALTH UPDATE: गायक सोनू निगम सध्या आरोग्याशी संबंधित समस्येचा सामना करत आहे. त्यातच त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सोनू निगमच्या हाताची सर्जरी सुरु होती तर दुसरीकडे तो मोहम्मद रफीचं गाणं म्हणताना दिसून येतोय. सोनू निगमने स्वत: त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अकाऊंटवर शेअर केलाय. .व्हिडिओमध्ये सोनू निगम ऑपरेशन थिएटरमध्ये मेडिकल स्टाफसोबत दिसतोय. यावेळी त्याच्या हातांच्या बोटाची सर्जरी होताना पहायला मिळतेय. तरी दुसरीकडे सर्जरीदरम्यान तो ज्येष्ठ गायक मोहम्मद रफी यांचं प्रसिद्ध गाणं 'सुहानी रात झल चुकी, न जाने तुम कब आओगे' हे गाणं गाताना पहायला मिळतय. हे गाणं १९४९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या दुलारी सिनेमातील आहे. .व्हिडिओ शेअर करताना सोनू निगमने सांगितलं की, 'डॉक्टर्स आणि मेडिकल टीमसाठी हा छोटासा परफॉर्मन्स देण्यात आला. वेदना होत असतानाही गाणं त्याच्यासाठी आनंदासारखं आहे.' त्यांचा आवाज पाहून डॉक्टरांनी सुद्धा गाण्याचं कौतूक केलं. अनेकांनी त्यांच्या जिद्दीचं कौतुक करत त्यांना लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या..दरम्यान, सोनू निगमने व्हिडीओमध्ये त्यांच्या सर्जरीचं नेमकं कारण सांगितलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याबाबत चाहत्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झालेत. यापूर्वी जून महिन्यात सोनू निगमने प्रकृतीबाबत सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला होता. त्यावेळी त्यांनी नसांशी संबंधित एका वेदनादायक समस्येचा सामना करत असल्याचं सांगितलं होतं..‘पँट वर करता येत नाही का?’ अभिनेत्रीचा लूक पाहून नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल; Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.