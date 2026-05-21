सोनू निगमला का विकावी लागली कर्जतमधील जमीन? 10 लोकांनी मिळून खरेदी केली प्रॉपर्टी, कितीचा झाला व्यवहार?

BOLLYWOOD SINGER SONU NIGAM PROPERTY DEAL DETAILS: बॉलिवूड मनोरंजविश्वातील प्रसिद्ध गायक सोनू निगम गेल्या काही दिवसापासून चर्चेत आहे. त्याने काही दिवसापूर्वी कोट्यवधीची संपत्ती खरेदी केली होती. दरम्यान माहितीनुसार, आता सोनू निगमने कर्जतमधील जमीन विकली आहे. त्याने एकमेकांना लागून असलेले पाच भूखंड विकले आहे. यासाठी ९५ लाखांचा करारा झाल्याची माहिती आहे. .'CRE' मॅट्रिक्सला मिळालेल्या मालमत्ता नोंदणीच्या कागदपत्रांनुसार, एका महिन्यापूर्वीच सोनू निगमने या जमिनीच्या भागातील एक जमीन १.९५ कोटी रुपयांना विकली होती. आता कर्जतमधील सावेले गावाच्या लागून असलेल्या पाच भूखंडांचा व्यवहार करण्यात आला आहे. माहितीनुसार त्या जमिनीचं एकूण क्षेत्रफळ अंदाजे १.०६७ हेक्टर इतकं आहे. त्याची नोंदणी १२ मे रोजी करण्यात आलीय. .तसंच या व्यवहारात एकूण 5.7 लाख रुपयांचा मुंद्रांक शुल्क भरण्यात आलाय. कागदपत्रांच्या माहितीनुसार हा भूखंड चार लोकांनी मिळून ०.२१ हेक्टर २० लाख रुपयात खरेदी केलाय. तर त्याच्या जवळचा ०.२१५ हेक्टरचा दुसरा भूखंड दोन खरेददरांनी अंदाजे २० लाखांमध्ये विकला गेल्याची माहिती आहे. .पाच भूखंडाचा व्यवहारदोन व्यक्तींनी मिळून जवळपास ०.२१५ हेक्टर जमीन २० लाख रुपयांना खरेदी केली आहे. तर चार व्यक्तींनी मिळून २० लाख रुपयात ०.२१ हेक्टर जमीन खरेदी केलीय. दुसरीकडे एका व्यक्तीनं २० लाख रुपयात ०.२२५ हेक्टर जमीन खरेदी केली. आणि इतर दोन व्यक्तींनी १७ लाख रुपयांना ०.२० हेक्टर जमीन खरेदी केली आहे. ०.२१७ हेक्टर जमिनीचा भाग देखील एका व्यक्तीनं १८ लाख रुपयात खरेदी केला आहे.