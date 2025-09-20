Premier

Sony Marathi : नवरात्रोत्सवात सोनी मराठी वाहिनीवर सुरू होत आहे ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा - बोनस जिंका’ स्पर्धा!

Maharashtrachi Hasya Jatra New Competition : सोनी मराठीवरील महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमाची लोकप्रियता खूप आहे. या कार्यक्रमाने आता प्रेक्षकांसाठी नवीन स्पर्धा आयोजित केली आहे.
  1. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’चा नवा सिझन ‘विनोदाचा बोनस’ या नावाने प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.

  2. या सिझनमध्ये प्रेक्षकांना नावीन्यपूर्ण विषयांमधून विनोदाचा डोस मिळणार आहे.

  3. सोनी मराठीने या सिझनमध्ये खास “पहा बोनस जिंका कॉन्टेस्ट” जाहीर केला असून, प्रेक्षकांना खराखुरा बोनस जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.

