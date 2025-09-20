Sony Marathi : नवरात्रोत्सवात सोनी मराठी वाहिनीवर सुरू होत आहे ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा - बोनस जिंका’ स्पर्धा!

‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’चा नवा सिझन ‘विनोदाचा बोनस’ या नावाने प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.या सिझनमध्ये प्रेक्षकांना नावीन्यपूर्ण विषयांमधून विनोदाचा डोस मिळणार आहे.सोनी मराठीने या सिझनमध्ये खास “पहा बोनस जिंका कॉन्टेस्ट” जाहीर केला असून, प्रेक्षकांना खराखुरा बोनस जिंकण्याची संधी मिळणार आहे..Marathi Entertainment News : सोनी मराठी वाहिनीवरच्या ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ कार्यक्रमानं महाराष्ट्रातल्याच नाही तर जगभरातल्या प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. या कार्यक्रमाच्या अनेक चाहत्यांमध्ये अनेक दिग्गज नामवंत कलाकारही सामील आहेत. आता ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ विनोदाचा बोनस घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे..प्रत्येक सिझनमध्ये प्रेक्षकांसाठी काहीतरी नवीन घेऊन येण्याचा प्रयत्न “महाराष्ट्राची हास्यजत्रा”च्या संपूर्ण टीमचा असतो. या नवीन सिझनमध्येसुद्धा प्रेक्षकांचा ताण कमी करून विनोदाची हमी देणारे नावीन्यपूर्ण विषय घेऊन टीम सज्ज आहे. हा नवीन सिझन प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. पण आता “महाराष्ट्राची हास्यजत्रा”च्या ‘विनोदाचा बोनस’ सिझनमध्ये प्रेक्षकांना खराखुरा बोनस जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी सोनी मराठी वाहिनी सादर करत आहे... ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ पाहा बोनस जिंका कॉन्टेस्ट. . येत्या नवरात्रोत्सवापासून म्हणजेच २२ सप्टेंबरपासून सोमवार ते बुधवार महाराष्ट्राची हास्यजत्रा कार्यक्रमात विचारलेल्या सोप्या प्रश्नाचं उत्तर देऊन प्रेक्षक दररोज २५ हजारांचा बोनस जिंकू शकतात. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा कार्यक्रमादरम्यान विचारला गेलेला प्रश्न वाचा आणि अचूक उत्तर देण्यासाठीत्या उत्तराखाली दिलेल्या नंबरवर मिस्ड कॉल द्या. . ही स्पर्धा फक्त सोनी मराठी वाहिनीवर होणार आहे. या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी प्रेक्षकांना आपला आवडता कार्यक्रम "महाराष्ट्राची हास्यजत्रा" आवर्जून पाहावा लागेल. या स्पर्धेचा कालावधी २२ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर आहे. दररोज एका भाग्यवान विजेत्याला 25 हजारांचा बोनस जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. हा सिझन प्रेक्षकांचा ताण कमी करण्याची देत आहे हमी... कारण विनोदाचा बोनस घेऊन येतोय आम्ही...! पाहायला विसरू नका. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा - विनोदाचा बोनस’ रविवार ते बुधवार, रात्री ९ वाजता. फक्त सोनी मराठी वाहिनीवर. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ - बोनस जिंका स्पर्धा २२ सप्टेंबरपासून सोनी मराठी वाहिनीवर सुरू होणार आहे..FAQ's : Q1. ‘विनोदाचा बोनस’ म्हणजे काय?➡️ ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’चा नवीन सिझन, ज्यात अधिक धमाल आणि कॉन्टेस्टचा मजा आहे.Q2. हा सिझन प्रेक्षकांसाठी खास का आहे?➡️ कारण यात विनोदासोबतच प्रेक्षकांना बोनस जिंकण्याची संधी आहे.Q3. ‘पहा बोनस जिंका कॉन्टेस्ट’ म्हणजे काय?➡️ सोनी मराठी वाहिनीचा विशेष उपक्रम, जिथे प्रेक्षक कार्यक्रम पाहून बोनस जिंकू शकतात.Q4. हास्यजत्रेची लोकप्रियता किती आहे?➡️ महाराष्ट्रापुरती नाही, तर जगभरात कार्यक्रमाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत.Q5. हास्यजत्रा टीमची खासियत काय आहे?➡️ प्रत्येक सिझनमध्ये नावीन्यपूर्ण विषय आणून विनोदाची हमी देणे.."त्याने माझ्या डोक्यात बॉटल फोडली" सलमानच्या गर्लफ्रेंडने केलेला धक्कादायक खुलासा ; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.