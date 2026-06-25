अखेर समांथाने दिली गुडन्यूज! भर कार्यक्रमात म्हणाली, 'मला आता मॅटर्निटी लिव्ह घ्यावी लागेल'

SAMANTHA RUTH PRABHU ANNOUNCES MATERNITY LEAVE: अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू ही प्रेग्नेंट असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसापासून रंगत होत्या. तिचा 'मा इंटी बंगारम' या सिनेमाच्या सक्सेस पार्टीतील तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत होता. या व्हिडिओमध्ये तिचं बेबी बंप स्पष्ट दिसत होतं. व्हिडिओवरून चाहत्यांनी प्रेग्नंट असल्याचा अंदाज चाहत्यांनी लावला. परंतु याबाबत अभिनेत्रीनं अधिकृत घोषणा केलेली नव्हती. .दरम्यान अशातच आता 'मा इंटी बंगारम' या सिनेमाच्या एका इव्हेंटमध्ये समांथाने ती प्रेग्नेंट असल्याचं जाहीर केलय. समांथा सगळ्यांसमोर म्हणाली की, 'मी आता अजून एक छोटा गॅप घेऊन कमबॅक करणार आहे. मला आता मॅटर्निटी लिव्ह घ्यावी लागेल. परंतु मी खूप जास्त आनंदी आहे.' तिने गुडन्युज देताच सगळ्यांनी आनंद व्यक्त करत तिला शुभेच्छा दिल्या. त्यावेळी समांथाने सुद्धा सगळ्यांचे आभार मानले. तिच्या चेहऱ्यावर प्रेग्नेंसीचा ग्लो दिसून येत होता. सध्या सोशल मीडियावर समांथाचा कार्यक्रमातील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .समांथा आणि राज निदिमोरू यांनी १ डिसेंबर २०२५ रोजी लग्न केलं होतं. त्यांनी पारंपारिक पद्धतीनं मोजक्या लोकात विवाह केला. दरम्यान आता समांथा आणि राज यांनी प्रेग्नेंट असल्याचं सांगत चाहत्यांनी गुडन्यूज दिलीय. दरम्यान समांथा आणि राज यांनी द फॅमिली मॅन, सिटाडेल या वेब सीरिजमध्ये एकत्र काम केलय. .'विचित्र भास झाले अन् कोणीतरी दिसलं...' रात्री अडीचला वैष्णवीचा किरणला फोन, म्हणाली,'ती माणसासारखी आकृती...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.