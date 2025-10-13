Premier

Asha Movie: बाईपणाच्या संघर्षाची गोष्ट! श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत “आशा”ची विशेष स्क्रीनिंग

Shrikant Shinde: 'आशा' या चित्रपटचे विशेष स्क्रिनिंग मुंबईत पार पडले. या स्क्रिनिंगला डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची विशेष उपस्थित होती.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : जागतिक कन्या दिनानिमित्त 'आशा' या चित्रपटचे विशेष स्क्रिनिंग आयनॉक्स, नरिमन पॉईंट येथे पार पडले. या विशेष स्क्रिनिंगला खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची खास उपस्थित होती. महिलांच्या सामर्थ्याचा आणि आशा सेविकांच्या निःस्वार्थ कार्याला प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवण्याचा, दिग्दर्शक दीपक पाटील, निर्माते दैवता पाटील आणि निलेश कुवर यांनी केलेल्या प्रयत्नाला जवळपास ५०० आशा आणि अंगणवाडी सेविकांनी भरभरून दाद दिली.

