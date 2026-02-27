श्रीदेवींच्या निधनामागे स्ट्रिक्ट डायट कारणीभूत? बोनी कपूरांचा खुलासा, म्हणाले...'ती मीठचं खात नव्हती'

WHY SRIDEVI AVOIDED SALT?: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी हिने तिच्या अभिनयाबरोबर सौंदर्यामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेत होती. श्रीदेवीने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यात नागिन, चालबाज, घर संसार, मॉम, इंग्लीश विंग्लिश सारख्या सिनेमाने तिला एक वेगळी ओळख दिली. परंतु श्रीदेवीचं 2018 मध्ये निधन झालं. .24 फेब्रुवारी 2018 रोजी श्रीदेवीचं निधन झालं होतं. त्यांच्या जाण्याने फक्त सिनेसृष्टीत नाहीतर संपुर्ण देशभरातून हळहळ व्यक्त केली गेली होती. दुबईमध्ये एका लग्नात गेल्या असताना हॉटेलच्या खोलीत त्यांचं निधन झालं. परंतु त्यांच्या निधनाचं नेमकं कारण अजूनही समोर आलं नाही. .एका रिपोर्टनुसार, एका सिनेमासाठी श्रीदेवी फिटनेसवर लक्ष केद्रित करत होत्या. त्यांना रक्तदाबाची समस्या होती. त्यांनी कोणतही स्ट्रीक्ट डाएट करु नये असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. परंतु सिनेमासाठी त्यांनी डायट सुरु केलं होतं. त्यामुळेच त्यांचं निधन झाल्याचं म्हटलं जात होतं. दरम्यान काही वर्षांपूर्वी बोनी कपूर यांनी श्रीदेवीच्या डाएटबद्दल मोठा खुलासा केला होता. .बोनी कपूर म्हणालेले की, 'श्रीदेवी एक स्ट्रीक्ट डाएट करत होत्या. त्या मीठ खात नव्हत्या. त्यामुळे त्या अनेक वेळा बेशुद्ध पडायच्या. तसंच अनेकवेळा त्या दिवसभर उपाशी सुद्धा राहायच्या. कारण तिला आपण छान दिसावं असं वाटायचं. लग्नानंतर सुद्धा श्रीदेवी अनेकवेळा बेशुद्ध पडल्याचं मला आठवतय. तेव्हा आम्ही डॉक्टरांकडे गेलो असतात तिच्यामध्ये रक्तदाबाची समस्या असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.'.पुढे बोलताना बोनी कपूर म्हणालेले की, 'श्रीदेवी स्ट्रिक्ट डायट करत होत्या. तसंच त्या मीठ नसलेले पदार्थ खायच्या. हे जेव्हा माहिती पडलं, तेव्हा मी ते फारसं गांभीर्यानं घेतलं नाही. परंतु ज्यादिवशी श्रीदेवीचं निधन झालं, त्यादिवशी त्यांना सतत चक्कर येत होती. त्यामुळे ती खोलीत आराम करत होती.'.त्याच्या रक्तात सफेद... रिलस्टार प्रथमेश कदमच्या आईने सांगितलं त्याच्या निधनाचं खरं कारण, रडतच म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.