श्रीदेवी यांचा जाच करायची सासू, प्रेग्नेंट असताना पोटावर मारलेला बुक्का, घर फोडणारी बाई म्हणून मारायची टोमणे

SHOCKING TRUTH ABOUT SRIDEVI'S MARRIED LIFE:हिंदी सिनेसृष्टीतील दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी या अजूनही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत. त्यानी अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट मालिका, सिनेमांमध्ये काम केलय. परंतु खासगी आयुष्यात त्यांना खुप त्रास सहन करावा लागला. श्रीदेवी जेवढ्या पडद्यावर प्रसिद्ध होत्या, तितकचं त्यांचं आयुष्य खडतर होतं. कारण श्रीदेवीनं दोन मुलांचे वडील असलेल्या मैत्रिणीच्या नवऱ्यासोबत लग्न केलं होतं. बोनी कपूर यांचं आधी मोना शौरी यांच्यासोबत लग्न झालं होतं. परंतु श्रीदेवी यांच्या आयुष्यात येण्याने दोघांचा संसार तुटला. .बोनी कपूर यांना श्रीदेवीसोबत संसार करायचा होता, परंतु श्रीदेवी तयार नव्हत्या. इतकं काय तर बोनी कपूर यांनी पहिल्या पत्नीला श्रीदेवीबद्दल सगळंकाही सांगितलं होतं. जेव्हा मोना यांना श्रीदेवी-बोनी कपूर यांच्या अफेअर्सबद्दल कळलं, तेव्हा त्यांना खूप मोठा धक्का बसला. त्यातच १९९६ मध्ये श्रीदेवी आणि बोनी कपूर यांनी लग्न केलं..दरम्यान आता प्रसिद्ध निर्माते राम गोपाल वर्मा यांच्या व्हायरल पत्रामुळे एक मोठं सत्य समोर आलय. त्यांनी 'माय लेटर टू श्रीदेवी' या नावानं पत्र लहिलं होतं. त्यात त्यांनी श्रीदेवीसह त्यांच्या सासूबद्दल अनेक खुलासे केलेले आहेत. बोनी कपूरच्या आईला श्रीदेवी बिलकूल आवडत नव्हती. त्या घर फोडणारी म्हणून त्यांचा उल्लेख करायच्या. .वर्मा यांनी पत्रात लिहलेलं की, 'श्रीदेवी यांचा आयुष्यात अनेक अडचणी होत्या. त्यांना भविष्याबाबत सतत चिंता असायची. यामुळे त्यांच्या डोक्यावर सुद्धा परिणाम होऊ लागला. त्यातून त्या कधीच सावरल्या नाही. जेव्हा बोनी कपूर आणि श्रीदेवी यांच्या लग्नाबाबत त्यांच्या सासूबाईंना कळालं. तेव्हा त्या खूप भडकल्या. इतकं काय तर श्रीदेवी यांना खुप सुनावलं आणि त्या प्रेग्नेंट असतानाही त्यांच्या पोटात जोरात बुक्का मारला.'.