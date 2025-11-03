६० व्या वाढदिवसाला शाहरुख मन्नतबाहेर आलाच नाही; पोस्ट करत सांगितलं कारण, म्हणाला, 'माफी मागतो पण...

बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याने त्याचा ६० वा वाढदिवस मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला. त्याच्या ६०व्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्यावर संपूर्ण बॉलिवूडने शुभेच्छांचा वर्षाव केला. शाहरुखच्या ६०व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने चाहतेही खूप उत्साहात होते. शाहरुख दरवर्षी वाढदिवसाला चाहत्यांना भेटायला मन्नत बंगल्याच्या बाल्कनीमध्ये येतो. दरवर्षी चाहते त्याच्या वाढदिवसाला मन्नतबाहेर गर्दी करतात. यावर्षीही मन्नतबाहेर तुफान गर्दी जमली होती. यावर्षी मात्र खास दिवस असतानाही शाहरुख चाहत्यांना भेटायला आला नाही. त्यामुळे त्याचे चाहते निराश झाले. आता किंग खानने सगळ्यांची माफी मागत यामागचं कारण सांगितलं आहे. .दरवर्षी शाहरुखचा वाढदिवस म्हणजे प्रेक्षकांसाठी मोठा सोहळा असतो. त्यात फार दुरून त्याचे चाहते शाहरुखची एक झलक पाहण्यासाठी मन्नतबाहेर येतात. २ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासूनच मन्नतबाहेर गर्दी झाली. शाहरुखही दरवर्षी सगळ्यांना अभिवादन करण्यासाठी येतो. मात्र यावर्षी तो बाहेर आला नाही. त्यामुळे चाहत्यांच्या पदरी निराशा पडली. आता शाहरुखने तो बाहेर का आला नाही यामागचं कारण सांगितलं आहे. बॅण्डस्टॅण्ड परिसरात मध्यरात्रीपासूनच खूप गर्दी जमलेली त्यामुळे शाहरुख बाहेर आला असता तर, या गर्दीवर नियंत्रण मिळवणं कठीण गेलं असतं आणि यातूनचेंगराचेंगरी सारखी परिस्थिती उद्भवू शकली असती. त्यामुळे आपण बाहेर आलो नसल्याचं त्याने सांगितलं. .शाहरुखने पोस्ट करत लिहिलं, 'मी तुम्हा सर्वांची मनापासून माफी मागतो…मात्र, गर्दी नियंत्रणाच्या बाहेर गेल्यामुळे आणि सर्वांची सुरक्षा लक्षात घेता…मी आज तुम्हाला सर्वांना अभिवादन करण्यासाठी बाहेर येऊ शकणार नाही. माझ्या टीमने सुद्धा हाच सल्ला दिला आहे….त्यामुळे बाहेर माझी मनापासून वाट पाहणाऱ्या माझ्या प्रियजनांची मी माफी मागतो. तुम्ही सर्वांनी एवढं प्रेम आणि विश्वास माझ्यावर दाखवला यासाठी मी कायम कृतज्ञ असेन. आज तुम्ही मला पाहायला आला आहात पण, खरंतर तुमची भेट होऊ शकली नाही…हा क्षण मीच सर्वात जास्त मिस करेन. आपण लवकरच भेटू…तुम्हा सर्वांना खूप प्रेम!”.शाहरुखने त्याचा ६०वा वाढदिवस त्याच्या अलिबागयेथील फार्महाउसवर साजरा केला. यासोबतच त्याने वाढदिवसाला चाहत्यांना खास भेटही दिली आहे, त्याच्या आगामी ‘किंग’ सिनेमाचं पहिलं पोस्टर आणि टीझर समोर आलंय. हा सिनेमा २०२६ मध्ये प्रदर्शित होईल. .त्याच्यावरून संस्कार नाही ठरत... रेणुका शहाणेंनी मांडलं मत; म्हणतात- काही जणी पदर घेतात पण इतक्या घाणेरड्या... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.