MAHESH BABU AND PRIYANKA CHOPRA'S VARANASI FACES RELEASE DELAY RUMOURS: एस. एस. राजामौली यांच्या चित्रपटांकडून प्रेक्षकांना नेहमीच भव्यतेची अपेक्षा असते. त्यामुळे त्यांच्या आगामी वाराणसी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनकडेही सवय लक्ष लागले आहे. आता या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. महेश बाबू, प्रियांका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .हा चित्रपट ७ एप्रिल २०२७ ला प्रदर्शित होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते; मात्र व्हिज्युअल इफेक्ट्सचे काम पूर्ण करण्यासाठी निर्माते प्रदर्शनाची तारीख बदलण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजामौली व्हीएफएक्सच्या अंतिम कामाबाबत समाधानी झाल्यानंतरच प्रदर्शनाची तारीख निश्चित करू इच्छित आहेत. .चित्रपटाचे मोठे स्वरूप आणि त्यातील दृश्यांचा वापर लक्षात घेता, कामासाठी अधिक वेळ दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जुलैच्या अखेरीस किंवा ऑगस्ट २०२७ मध्ये चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे..महेश बाबूंच्या लूकचीही चर्चाया चित्रपटात महेश बाबू एका वेगळ्या आणि दमदार भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यांच्या लूकची झलक समोर आल्यानंतर चाहत्यांमध्ये चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. प्रियांका चोप्रा या चित्रपटातून भारतीय चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करत असून, पृथ्वीराज सुकुमारन यांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे या तिन्ही कलाकारांना एकाच चित्रपटात पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. .'आमच्या काळजाचा तुकडा झाली' मृणाल कुलकर्णींचं सुनेवर आहे जीवापाड प्रेम, म्हणाल्या...'कितीही थकून घरी आली तर ती...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.