झाकीर खानने जाहीर केला ब्रेक घेण्याचा निर्णय; युट्युब अन् स्टॅण्डअपमधून किती कमाई करतो कॉमेडियन?

प्रसिद्ध स्टँड-अप कॉमेडियन झाकीर खान याने नुकतीच एक मोठी घोषणा केली. त्याने लाईव्ह परफॉर्मन्स आणि शोजमधून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या अनेक वर्षांपासून तो सतत काम करत आहे, ज्याचा त्याच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला. तब्बल दहा वर्ष सतत दौरे आणि शोज केल्यानंतर शरीर आणि मन दोन्ही पूर्णपणे थकल्याचं झाकीरने सांगितलं. मात्र त्याच्या या निर्णयानंतर झाकीरची लक्झरी लाईफस्टाईल सुद्धा चर्चेत आली आहे. त्याचे चाहते आता तो नक्की किती श्रीमंत आहे आणि त्याची संपत्ती किती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. .झाकीर खानची नेटवर्थ आणि कमाई (Zakir Khan Net Worth)झाकीर खानने आपल्या साध्या भाषेने आणि 'सख्त लौंडा' या इमेजने घराघरात ओळख निर्माण केली. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या रिपोर्टनुसार, झाकीर खानची एकूण संपत्ती २६.६ कोटी रुपये आहे..कुठून होते झाकीरची कमाई?लाईव्ह शो: झाकीर त्याच्या एका शोसाठी साधारण १५ ते २० लाख रुपये मानधन घेतो. परदेशातील शोजसाठी ही फी आणखी जास्त असते.यूट्यूब: यूट्यूबच्या माध्यमातून तो वर्षाला ३ ते ४ कोटी रुपयांची कमाई करतो.ओटीटी (OTT): 'हक से सिंगल', 'कक्षा ग्यारवी' आणि 'चाचा विधायक हैं हमारे' यांसारख्या हिट वेब सीरिज आणि स्पेशल शोजमधून त्याने मोठी कमाई केली आहे.ब्रँड एंडोर्समेंट: अनेक नामांकित ब्रँड्सचा तो चेहरा आहे, त्यासोबतच पॉडकास्ट आणि म्युझिक प्रोजेक्ट्समधूनही त्याला चांगलं उत्पन्न मिळतं. ₹२ - ५ लाख (प्रति ब्रँड) .इंदूरमध्ये लहानाचा मोठा झालेला झाकीर खान आज हिंदी स्टँड-अप कॉमेडीचा सर्वात मोठा चेहरा बनला आहे. पण हे यश इतकं सहज सोपं नव्हतं. त्याने आपल्या करिअरची सुरुवात 'रेडिओ जॉकी' (RJ) म्हणून केली होती. 'कॉमिकस्तान' हा शो जिंकल्यानंतर त्याचं नशीब पालटलं. विशेष म्हणजे, न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध 'मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन' मध्ये हिंदीत शो करणारा तो पहिला भारतीय कॉमेडियन ठरला. आता त्याने ब्रेक जाहीर केल्यानंतर चाहते त्याच्या तब्येतीसाठी देवाजवळ प्रार्थना करत आहेत.